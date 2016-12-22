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Сбербанк снова запустил доставку карт курьером
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Сбербанк снова запустил доставку карт курьером
Финансы, 11:32
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Сбербанк снова запустил доставку карт курьером
Сбербанк спустя полтора года запустил курьерскую доставку карт. Услуга является платной и действует в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. В некоторых банках услуга распространяется на все регионы присутствия и действует бесплатно
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Около месяца назад Сбербанк запустил сервис курьерской доставки карт, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников кол-центра банка. Как сообщили РБК в кол-центре Сбербанка, такая услуга действовала в банке полтора года назад, затем банк ее приостановил, и сейчас она заработала снова. Доставку курьером можно заказать в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже, уточнили в кол-центре банка.

По словам сотрудника кол-центра, услуга стоит 600 руб. — именно такая сумма будет списана с баланса карты, которую получит клиент. Получить карту с курьером возможно лишь в том случае, если она была перевыпущена досрочно, а оформление доставки проиcходит только через кол-центр. При этом доставка осуществляется 3–4 дня, уточнил сотрудник контакт-центра Сбербанка.

В самом Сбербанке отказались от комментариев.

Возможность доставки карт курьером есть у многих банков. Доставку карт предлагают в ВТБ, Альфа-банке, «Русском стандарте», Райффайзенбанке и Тинькофф Банке. Во всех банках услуга доставки карт бесплатная, однако в Райффайзебанке для уже действующих клиентов банка услуга платная. Тинькофф Банк предоставляет возможность бесплатной доставки карты не только курьером, но и почтой в любой город, уточнили в кол-центре. В Альфа-банке (запустил услугу в 2014 году), «Русском стандарте» (запустил в 2016 году) и Райффайзенбанке (запустил в 2018 году) услуга доставки распространяется почти во всех регионах присутствия в банка. ВТБ запустил доставку карт «Мультикарта» и карт «Привилегия» с сентября прошлого года — услуга предоставляется в Москве и Санкт-Петербурге, пояснили РБК в банке.

Условия сервисов и продуктов в разных банках примерно одинаковые, поэтому основная борьба за клиента идет в сфере обслуживания — в повышении его качества, говорит руководитель дирекции по развитию дистанционной выдачи продуктов розничного бизнеса Альфа-банка Рустам Шубенок.

В мае прошлого года зампредседателя Сбербанка Александр Торбахов заявил о том, что банк изменил правила выдачи карт. Банк разрешил клиентам получать их без привязки к отделению. «Нас пинали за то, например, что если клиент выпускал карту в одном месте, то не может [забрать ее] в другом — эта проблема решена», — указал он.

В декабре прошлого года глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские карты атавизмом. «Я пользуюсь карточками от безвыходности. В основном плачу по Apple Pay», — сообщил он во время прямой линии с сотрудниками.

«Когда исчезнут наличные совсем, я не знаю, боюсь, что еще долго не исчезнут. Когда исчезнут карточки совсем, тоже не знаю», — отметил тогда Греф.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Литова.
При участии: Анастасия Князева.
Теги: Герман Греф , Сбербанк России
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