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Минтранс сообщил о росте продаж ж/д билетов на юг России на начало мая
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Курс биткоина упал ниже $39 тыс.
Крипто, 15:54
Бонды «Боржоми» подешевели на 40% после приостановки производства
Инвестиции, 15:50
Норвегия с мая запретит российским судам заходить в свои порты
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Как можно уменьшить количество смертельных ДТП
Партнерский проект, 15:43
Тарасова допустила отстранение россиян от Олимпиады-2024
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Как продлить молодость мозга: полиглоты не страдают от Альцгеймера
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Мэр Сочи заявил об отказе от «голубых флагов» из-за политической ситуации
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Спорт, 15:33
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Финансы
,
29 апр, 15:21
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Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. Предыдущее снижение — до 17% — состоялось 8 апреля. С 28 февраля ставка составляла рекордные 20%
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Банк России снизил ключевую ставку до 14%
Финансы
Материалы к статье
Авторы
Теги
Анастасия Антипова,
Дарья Островская,
Мария Вишнякова
ключевая ставка
ЦБ
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www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
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