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Адвокат банкира Исаева назвал вбросом новости о его задержании во Франции

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Информация о задержании экс-владельца Балтийского банка Андрея Исаева не соответствует действительности, говорится в заявлении его адвоката Александра Ефимова, поступившем в РБК.

О том, что Исаев был задержан, в пятницу, 29 января, сообщил зампред Альфа-банка Владимир Сенин («Альфа» в 2014 году стала санатором Балтийского банка). По словам Сенина, поводом для задержания стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищениях в банке.

Что случилось с Балтийским банком

Банк был отправлен на санацию в сентябре 2014 года, как указывал ЦБ, из-за недобросовестных операций с его активами. Перед этим там произошел корпоративный конфликт между Исаевым и другим собственником, Олегом Шигаевым, каждому из которых принадлежало чуть менее 50%. Как писал РБК, оба они хотели продать банк, но разошлись в оценке бизнеса. На финансовое оздоровление Альфа-банк получил от Агентства по страхованию вкладов кредит в размере 57,4 млрд руб.

Исаев уехал за границу: в России в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб. Суд заочно арестовал его в 2015 году.

Исаев находится у себя дома во Франции, говорится в заявлении Ефимова. От дополнительных комментариев о статусе своего подзащитного в разговоре с РБК адвокат отказался.

Информацию о задержании сам Исаев, чьи слова приводятся в том же заявлении, назвал очередным вбросом, цель которого — «оказать влияние на правоохранительные органы Российской Федерации и общественное мнение в корпоративных спорах, которые длятся без малого восемь лет, начиная с конфликта между мной и Олегом Шигаевым, а также структурами Альфа-банка».

В пресс-службе Альфа-банка РБК сообщили, что информацию о задержании Исаева в декабре 2020 года получили адвокаты банка. «В качестве подтверждения мы располагаем письмом, в котором говорится о факте задержания Исаева 23 декабря 2020 года. В настоящее время мы не располагаем исчерпывающей информацией о действиях французских правоохранительных органов в отношении Исаева», — уточнили в банке.

Пресс-служба управления МВД по Петербургу в пятницу, 29 января, не ответила на запрос РБК.

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Андрей Исаев задержание адвокат Интерпол Альфа-банк
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