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Финансы ,  
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ЦБ поднял лимит переводов самому себе через СБП и отменил банкам комиссию

ЦБ навсегда отменит комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП
С 1 мая 2024 года лимит бесплатных переводов самому себе через СБП вырастет до 30 млн руб., а комиссия для банков по ряду операций в СБП будет отменена с 1 апреля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП, а лимит бесплатных переводов между своими счетами в разных банках повысить до 30 млн руб. в месяц. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года — одновременно со вступлением в силу соответствующего закона. Комиссия для банков по ряду операций в СБП будет отменена с 1 апреля.

Так, нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. «Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков», — подчеркнули в ЦБ.

Банк России сообщил о планах запустить кешбэк при оплате через СБП
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

СБП — система российского ЦБ для мгновенного перевода денег в другие банки. СБП позволяет переводить деньги другим людям по номеру телефона, а оплачивать товары и услуги — по QR-коду.

Систему используют как в личных целях, так и для бизнеса. Она была впервые запущена в январе 2019 года. Регулятор тогда обязал все системно значимые банки подключиться к новой системе, однако Сбербанк сделал это последним — после продолжительной дискуссии с регулятором и штрафа за то, что задержался с подключением.

Генеральный директор НСПК Владимир Комлев ранее сообщил о планах создать в 2023 году платформу лояльности, в рамках которой привилегии будут доступны как для держателей карт «Мир», так и для пользователей СБП.

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова пояснила, что программа лояльности будет включать в себя кешбэк при оплате через СБП. «Программа лояльности, которую мы хотим запустить даже не в виде скидок, а сделать программу в виде кешбэка, когда реальные деньги человек возвращает при оплате через СБП», — говорила она.

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