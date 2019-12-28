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Финансы ,  
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Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Забытые клиентом в купюро-приемнике средства сразу же забираются банкоматом назад и возвращаются ему на счет. В банке сообщили, что эта функция уже позволила сократить количество подобных случаев на 30%
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег», — заявили в Сбербанке.

Там пояснили, что если клиент запросил выдачу в банкомате определенной суммы, однако затем отвлекся и ушел, не взяв деньги, то машина практически сразу заберет их назад. При этом денежные средства будут автоматически зачислены обратно на счет клиента.

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В банке также напомнили о внедрении функции информирования клиента, который забыл забрать карту в банкомате, путем SMS-сообщения. По данным Сбербанка, с момента ввода этой функции клиенты стали в два раза реже забывать свои карты.

К настоящему моменту, как отметили в кредитной организации, Сбербанк переоборудовал 40% банкоматов, оснастив их функцией рециркуляции. Она позволяет вносить и получать до 300 купюр за раз. «В марте мы начали устанавливать устройства нового образца, которые еще быстрее на 15%. В 2021 году мы завершим процесс перехода от традиционных банкоматов к ресайклерам», — уточнили в Сбербанке.

Банкомат с функцией кеш-ресайклинга позволяет осуществлять прием и выдачу денежных средств с использованием банковских карт по системе замкнутого цикла обращения наличных. Другими словами, деньги, внесенные в банкомат одним клиентом, затем выдаются другому без необходимости инкассирования со стороны финансового учреждения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: сбербанк, банкоматы
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