Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Забытые клиентом в купюро-приемнике средства сразу же забираются банкоматом назад и возвращаются ему на счет. В банке сообщили, что эта функция уже позволила сократить количество подобных случаев на 30%

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег. В результате на 30% сократились случаи забытых денег», — заявили в Сбербанке.

Там пояснили, что если клиент запросил выдачу в банкомате определенной суммы, однако затем отвлекся и ушел, не взяв деньги, то машина практически сразу заберет их назад. При этом денежные средства будут автоматически зачислены обратно на счет клиента.

В банке также напомнили о внедрении функции информирования клиента, который забыл забрать карту в банкомате, путем SMS-сообщения. По данным Сбербанка, с момента ввода этой функции клиенты стали в два раза реже забывать свои карты.