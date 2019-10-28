Сбербанк добавил в мобильное приложение функцию перевода денег за рубеж

Предельный размер перевода, провести который можно в долларах или евро, ограничивается эквивалентом 300 тыс. руб. в сутки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появилась функция перевода средств в долларах или евро на счета в том числе юридических лиц в иностранных банках. С помощью новой функции, как отмечается в сообщении Сбербанка, его клиенты смогут оплатить, например, номер в иностранном отеле или обучение за рубежом, не выходя из дома.

Для того чтобы провести такой платеж, владельцу гаджета, на котором установлено приложение «Сбербанк Онлайн», достаточно выбрать опцию «За рубеж» — «По номеру счета», а затем указать:

тип получателя;

цель перевода;

фамилию, имя и отчество получателя платежа или название организации, если деньги переводятся юридическому лицу;

реквизиты клиента в иностранном банке — номер счета и SWIFT-код

Предельный размер перевода ограничивается эквивалентом 300 тыс. руб. в сутки. При этом за услуги Сбербанка нужно будет заплатить в качестве комиссии 1% от суммы перевода, но не менее 150 руб.

Ранее Сбербанк запустил приложение SberFood, через него пользователь может забронировать столик в кафе или ресторане, заказать блюдо и оплатить счет.