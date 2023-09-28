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«Ъ» узнал о задержании владелицы разорившегося банка по делу о растрате

«Коммерсантъ»: задержали владелицу крымского банка ВВБ по делу о растрате
Дело в отношении топ-менеджмента ВВБ, где незадолго до краха были выявлены операции по выводу активов, ведется с 2019 года. Фигуранты дела называли Анджелу Сергееву владелицей банка и признавались, что действовали в ее интересах
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Подмосковье по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) задержали предполагаемую владелицу обанкротившегося и лишенного лицензии банка ВВБ Анджелу Сергееву, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, в ее интересах топ-менеджмент кредитной организации осуществлял многомиллиардные хищения.

ВВБ изначально базировался в Ярославле, а в 2015 году переехал в Севастополь, где стал одним из ключевых банков полуострова, обзавелся внушительной клиентурой, но имел значительный объем проблемных активов, отмечает издание. В 2018 году лицензия кредитной организации была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал катастрофическую ситуацию в банке. Незадолго до краха там были выявлены операции по выводу активов, а долг перед кредиторами составил свыше 12 млрд руб.

Расследование в отношении топ-менеджмента ВВБ началось в 2019 году. Фигуранты дела признались, что сомнительные займы выдавались людям, приближенным к владельцу банка, которой они назвали Анджелу Сергееву, пишет газета. По ее данным, Генпрокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение в связи с отсутствием оценки следствием этих показаний и отправила дело на дополнительное расследование. Теперь, предполагает издание, Сергеева станет основным фигурантом дела.

Предполагаемую владелицу ВВБ, по данным газеты, проверят на причастность к другим преступлениям. В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой совместно с бывшим сотрудником одного из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он скрывается за границей, его объявили в международный розыск) покушения на адвоката Ирину Шоч. Последняя представляла интересы потерпевших в поиске и возврате активов из банков, которые принадлежали экс-банкирам, указывает издание.

Как пишет газета, Анджела Сергеева пришла в сферу финансовых услуг в начале 2000-х годов, в этом ей посодействовал бывший глава правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году его приговорили к 19 годам колонии по делу о заказном убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова. После этого Сергеева занялась самостоятельной деятельностью, отмечается в заметке.

Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.). В то же время некоторые свидетели называют владелицей «Балтики» именно Сергееву. Среди других ее вероятных бизнес-партнеров газета перечисляет экс-владельца «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, а также «одного из крупнейших обнальщиков» в России Сергея Магина. Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ВВБ растрата Крым
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