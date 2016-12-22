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Сотрудников МВД застрахуют почти на 2 трлн руб.
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Сотрудников МВД застрахуют почти на 2 трлн руб.
Финансы, 17:16
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Сотрудников МВД застрахуют почти на 2 трлн руб.
Страховщиком жизни и здоровья сотрудников МВД, согласно распоряжению правительства, выступит «ВТБ Страхование». В рамках контракта с ведомством она получит 11,2 млрд руб.
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Министерство внутренних дел застрахует своих сотрудников в 2018–2019 годах за 1,896 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в соответствующем проекте контракта на сайте госзакупок.

Закупка, согласно документу, будет осуществлена у единственного исполнителя. В июле председатель российского правительства Дмитрий Медведев определил, что это будет «ВТБ Страхование». Предыдущий страховщик министерства, Центральное страховое общество, в мае лишился лицензии. В декабре прошлого года эта компания выиграла соответствующий тендер на 13,7 млрд руб. В рамках соглашения страхование личного состава МВД Центральное страховое общество должно было осуществлять до 2019 года включительно.

«ВТБ Страхование», согласно новому договору, может получить из федерального бюджета 11,2 млрд руб. (именно такая сумма указана в проекте госконтракта как размер страховой премии). Это остатки контракта на 13,7 млрд руб., который был у Центрального страхового общества.

Страхованию, согласно документу, будут подлежать «лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации», а также «граждане, уволенные со службы до истечения одного года после ее окончания по страховым случаям». В случае гибели, получения инвалидности, увечья или ранения на службе родственники сотрудника правоохранительных органов, согласно контракту, будут получать от 2,56 млн руб. в случае его смерти до 64 тыс. руб. в случае получения легкого увечья.

Предельная штатная численность органов внутренних дел в России, согласно указу президента от 1 января 2018 года, составляет 894 871 человек (ранее это число было больше на 10 тыс. сотрудников).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: страховщик , «ВТБ Страхование» , полиция
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