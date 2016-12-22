Инфляционные ожидания россиян превысили 10% впервые с лета 2017 года

По оценке ЦБ, ожидания подталкивает вверх ослабление курса рубля, а в ближайшее время может подстегнуть рост цен на мясо

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Согласно обзору инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения, подготовленному ЦБ, инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 п.п., до 10,1%. Оценка инфляционных ожиданий была получена на основе опроса, проведенного компанией «инФОМ».

Как объясняет ЦБ, на инфляционных ожиданиях начало отражаться августовское ослабление рубля. В ближайшие месяцы ожидания может подстегнуть рост цен на мясо, а до конца года они начнут реагировать на запланированное с января 2019 года повышение НДС с 18 до 20%.

Ожидания населения по поводу инфляции остаются на повышенном уровне с мая, после резкого роста цен на бензин. Несмотря на то, что с июня цены на бензин не растут, более трети респондентов (36%) говорят, что бензин подорожал сильнее всего (в ответах на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего, он уступает только мясу и птице).

ЦБ подчеркивает, что комбинация нескольких факторов (рост цен на бензин, ослабление рубля и повышение НДС) могут «усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной».

По данным Росстата на 24 сентября, годовая инфляция в России составляла 3,2%. 55% опрошенных считают, что по итогам года инфляция будет заметно выше таргета в 4% (этот результат на 3% ниже, чем в августе).

Ранее на этой неделе замглавы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин на круглом столе в НИУ ВШЭ говорил, что, несмотря на «несколько шоков нестабильности», инфляционные ожидания находятся на стабильном уровне. По словам Липина, при «дальнейшем сохранении ситуации» ЦБ ожидает снижения инфляционных ожиданий.