В России появится система для отслеживания операций с криптовалютами

Росфинмониторинг заключил контракт на создание инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют». Стоимость сделки составила 195,5 млн руб.

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К концу года в России должен появиться инструмент для отслеживания операций с криптовалютами. Это следует из размещенного Росфинмониторингом заказа на сайте госзакупок. На документ обратила внимание Русская служба Би-би-си.

В апреле по итогам открытого конкурса ведомство, согласно его материалам, заключило контракт с московским Институтом проблем безопасности и анализа информации. Эта организация, как указывается на ее сайте, занимается вопросами, связанными «с аналитическим обеспечением правоохранительной деятельности, а также профессиональной подготовкой специалистов по наиболее актуальным проблемам безопасности (терроризм, незаконный оборот наркотиков, отмывание средств и мошенничество в телекоммуникационном, банковском и страховом бизнесах)».

Новые инструменты, согласно контракту, будут встроены в Единую информационную систему Росфинмониторинга (в настоящий момент ее для ведомства разрабатывают несколько подрядчиков). В итоге система, как полагают в Федеральной службе по финансовому мониторингу, должна представлять собой пакет программ для «информационной и аналитической поддержки» структуры. Сейчас она позволяет добавлять сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи.

К 31 декабря, как указывается в официальной бумаге, в системе ведомства также «должен быть создан инструмент для анализа и выявления противоправной деятельности, в том числе с использованием криптовалют». Помимо этого, в карточке «банковский счет» каждого подозреваемого должна появиться вкладка «криптовалюты». Какие именно цифровые валюты станет отслеживать Росфинмониторинг, в заказе не уточняется. В документе говорится только о том, что в системе необходимо создать «структуры хранения информации о биткоин-транзакциях и электронных кошельках».

Стоимость сделки, как указывается на сайте госзакупок, составила 195,5 млн руб. Заказ также предполагает расширение функционала системы ведомства в плане ведения перечней и реестров, а также автоматизации анализа деятельности фигурантов проверок и др.

Комментировать этот контракт и в Институте проблем безопасности и анализа информации, и в Росфинмониторинге Би-би-си отказались. В последнем подобное решение аргументировали тем, что «содержание информации систем службы составляет информацию ограниченного доступа».

Летом прошлого года в Федеральной службе по финансовому мониторингу говорили о том, что в целом ведомство считает целесообразным создание национальной криптовалюты. После того как замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал, что в Москве де-факто действуют несколько тысяч нелегальных обменников с криптовалютой, Росфинмониторинг заявил, что в легальных обменниках криптовалют (когда такие появятся в России) необходима такая же идентификация продавцов и покупателей, как в обычных обменных пунктах.