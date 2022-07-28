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Минфин объяснил идею создать новый стандарт рынка драгметаллов

Участники рынка получили от Минфина письмо с предложением создать новый Московский мировой стандарт рынка драгметаллов. В марте Лондонская ассоциация рынка драгметаллов — LBMA — отозвала лицензии у российских предприятий
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Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минфин не выступал с предложение создать новый международный стандарт рынка драгоценных металлов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Как регулятор отрасли Минфин перенаправил поступившее к нему предложение участникам рынка для его оценки и предоставления позиции о целесообразности его реализации», — сказали в пресс-службе.

О том, что Минфин предложил создать новый международный стандарт рынка драгметаллов — Московский мировой стандарт (ММС), ранее со ссылкой на письмо ведомства участникам отрасли сообщило «РИА Новости». В этом письме говорилось, что ММС должен будет стать альтернативой стандарту Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов (London Bullion Market Association) — LBMA.

Как пояснили в ведомстве, мера необходима, чтобы нормализовать работу отрасли драгметаллов. Основой новой структуры может стать специализированная международная биржа драгметаллов со штаб-квартирой в Москве (МБДМ).

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В рамках работы биржи предлагается создать Комитет по фиксингу цен, в который войдут Центробанки стран — участниц ЕАЭС и их крупнейшие банки, оперирующие на рынке драгметаллов, при условии применения стандарта ММС. «Ставку необходимо делать на фиксинг цен в национальных валютах ключевых стран-участниц, либо на новые единицы международных расчетов, как например, предложенную президентом России новую единицу расчетов в рамках стран-участниц организации БРИКС», — говорится в письме.

В Минфине считают, что создание новой структуры может разрушить монополию LBMA, создать мощную международную ассоциации участников индустрии драгоценных металлов и обеспечить стабильное развитие отрасли как в России, так и по всему миру.

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Россия — один из крупнейших производителей драгметаллов. По данным Минфина, в 2021 году страна заняла второе место по объемам производства золота, нарастив его на 9%, до 343 т. Россия также входит в тройку крупнейших производителей платины, палладия и родия. Оборот отрасли составляет около $25 млрд в год.

В марте LBMA, которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота, приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов . Членства в ассоциации также лишились три российских банка — ВТБ, «Открытие» и Совкомбанк. Без этого статуса невозможны продажи золота в Лондон и Цюрих, а для поставок в Азию и на Ближний Восток требуется предоставлять дисконт, отметил в разговоре с РБК директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков.

В Минфине заявили, что отзыв лицензии LBMA у всех российских предприятий фактически парализует их деятельность и является критическим негативные фактором, ставящим под вопрос само существование отрасли в России.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
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