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«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка
В пятницу в одном из московских парков нашли пакет с множеством карт Сбербанка, в «Почте России» утверждают, что их похитили у курьерской службы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».

«Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте», — сказал представитель пресс-службы. По его словам, «Почта России» и Сбербанк проводят совместную проверку по факту случившегося.

В «Почте России» не уточнили, известно ли, кто совершил кражу.

Видео: brainnow / VK

В пятницу в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин изучают содержимое лежащего на земле пакета с картами Сбербанка. На картах есть имена клиентов. В банке позднее сообщили, что карты пропали при доставке в банк курьерской службой «Почты России». Служба безопасности ФГУПа подключилась к проверке по факту инцидента.

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Источник «РИА Новости» в Сбербанке рассказывал, что карты были обнаружены в одном из столичных парков, их уже вернули в банк. Собеседник рассказывал, что никаких рисков пропажа карт не несла — они не были активированы, а потому возможность доступа к счетам клиентов исключена.

Авторы: Александра Посыпкина, Константин Нагаев
Теги: «Почта России», Сбербанк, банковские карты
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