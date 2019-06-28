«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка

«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка

В пятницу в одном из московских парков нашли пакет с множеством карт Сбербанка, в «Почте России» утверждают, что их похитили у курьерской службы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».



«Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте», — сказал представитель пресс-службы. По его словам, «Почта России» и Сбербанк проводят совместную проверку по факту случившегося.

В «Почте России» не уточнили, известно ли, кто совершил кражу.

Видео: brainnow / VK

В пятницу в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин изучают содержимое лежащего на земле пакета с картами Сбербанка. На картах есть имена клиентов. В банке позднее сообщили, что карты пропали при доставке в банк курьерской службой «Почты России». Служба безопасности ФГУПа подключилась к проверке по факту инцидента.