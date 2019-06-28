В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

Курьерская служба потеряла пакет с картами Сбербанка, его нашли в московском парке и позже вернули в банк

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В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке. В пресс-службе Сбербанка подтвердили РБК опубликованную агентством информацию.

«Карты были утеряны при доставке в банк курьерской службой «Почты России». В настоящее время все карты изъяты и находятся в банке. Сбербанк и «Почта России» проводят служебное расследование инцидента», — заявил собеседник «РИА Новости».

По его словам, никаких рисков в потере карт нет — они не были активированы, а потому возможность доступа к счетам клиентов исключена. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин рассматривают брошенный на земле пакет со множеством карт Сбербанка. Где оно снято и сколько карт они нашли, не уточняется.

Представитель пресс-службы «Почты России» сообщил, что служба безопасности ФГУПа проверяет данную ситуацию и позже сообщит результаты проверки. Но действительно ли курьер является сотрудником «Почты», в пресс-службе не уточняют.