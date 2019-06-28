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Объем выданных потребкредитов упал впервые с начала года
Объемы выдачи потребкредитов в мае составили почти 250 млрд руб., сократившись в годовом выражении впервые в 2019 году. Меры ЦБ по охлаждению рынка действуют второй месяц, но пока их недостаточно
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Меры Центробанка по замедлению роста потребкредитования действуют для новых кредитов с 1 апреля, но к значимому сокращению темпов пока не привели, показывает статистика кредитных бюро. Хотя формально объем выданных кредитов упал, это изменение — «в пределах статистической погрешности», к тому же на нем сказались длинные майские праздники, говорят аналитики. Наиболее серьезный эффект могут оказать новые ограничения, которые ЦБ запланировал на осень.

Подробности читайте в материале РБК Pro

Объем выданных кредитов в мае этого года остался на прошлогоднем уровне и даже чуть снизился, показывают данные (есть у РБК) Национального бюро кредитных историй (НБКИ): 249,6 млрд руб. против 252,6 млрд руб. (минус 1,2%). В прошлые месяцы ситуация была более настораживающей: в апреле годовой прирост составил 24% в годовом выражении, в марте — 23%, в феврале — 27%. Падение в мае стало первым с начала года, свидетельствует статистика НБКИ.

ЦБ обеспокоен ростом необеспеченного кредитования, он повышает надбавки к коэффициентам риска для банков в зависимости от размера годовых процентов, чтобы ограничить рост закредитованности населения. По логике ЦБ надбавки должны сделать потребкредиты менее привлекательными для банков, что сократит их выдачу. Последний раунд повышения коэффициентов риска состоялся 1 апреля 2019 года. Ограничения ЦБ, призванные предотвратить кредитный пузырь (о таком риске заявлял и президент Владимир Путин), распространяются только на новые кредиты. С 1 октября ЦБ ужесточит подход и введет показатель долговой нагрузки (ПДН; отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода), который банки должны учитывать при кредитовании населения.

Кроме того, число кредитов на покупку потребительских товаров снизилось на 2,2%, до 1,4 млн кредитов с 1,45 млн в прошлом мае. Само НБКИ сокращение количества выдаваемых кредитов объясняет постепенным «снижением аппетита к риску со стороны банков». Это происходит «на фоне действий регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования», считает гендиректор бюро Александр Викулин.

Аппетит банков к риску пока не сократился, возражает старший директор Fitch Александр Данилов: немного снизилось количество выданных кредитов, но вырос средний чек, а объем выдачи в рублях уменьшился всего на 1,2%. «Сокращение произошло в отдельных регионах, а в целом по стране пока что изменение в пределах статистической погрешности: ни о каком переломе тренда пока речи не идет», — заключает Данилов.

Финансы
ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов

На майском падении выдачи могло сказаться и небольшое число рабочих дней — 18 против 20 в мае прошлого года, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. ЦБ поднимает коэффициенты риска с начала года, но не меняет методологию, именно она и не была эффективной, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Главный дедлайн сейчас — октябрь 2019 года, когда ЦБ ужесточит подход».

Автор: Павел Казарновский
При участии: Антон Фейнберг
Теги: потребкредиты, Центробанк
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