Объем выданных потребкредитов упал впервые с начала года

Объемы выдачи потребкредитов в мае составили почти 250 млрд руб., сократившись в годовом выражении впервые в 2019 году. Меры ЦБ по охлаждению рынка действуют второй месяц, но пока их недостаточно

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Меры Центробанка по замедлению роста потребкредитования действуют для новых кредитов с 1 апреля, но к значимому сокращению темпов пока не привели, показывает статистика кредитных бюро. Хотя формально объем выданных кредитов упал, это изменение — «в пределах статистической погрешности», к тому же на нем сказались длинные майские праздники, говорят аналитики. Наиболее серьезный эффект могут оказать новые ограничения, которые ЦБ запланировал на осень.

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Объем выданных кредитов в мае этого года остался на прошлогоднем уровне и даже чуть снизился, показывают данные (есть у РБК) Национального бюро кредитных историй (НБКИ): 249,6 млрд руб. против 252,6 млрд руб. (минус 1,2%). В прошлые месяцы ситуация была более настораживающей: в апреле годовой прирост составил 24% в годовом выражении, в марте — 23%, в феврале — 27%. Падение в мае стало первым с начала года, свидетельствует статистика НБКИ.

ЦБ обеспокоен ростом необеспеченного кредитования, он повышает надбавки к коэффициентам риска для банков в зависимости от размера годовых процентов, чтобы ограничить рост закредитованности населения. По логике ЦБ надбавки должны сделать потребкредиты менее привлекательными для банков, что сократит их выдачу. Последний раунд повышения коэффициентов риска состоялся 1 апреля 2019 года. Ограничения ЦБ, призванные предотвратить кредитный пузырь (о таком риске заявлял и президент Владимир Путин), распространяются только на новые кредиты. С 1 октября ЦБ ужесточит подход и введет показатель долговой нагрузки (ПДН; отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода), который банки должны учитывать при кредитовании населения.

Кроме того, число кредитов на покупку потребительских товаров снизилось на 2,2%, до 1,4 млн кредитов с 1,45 млн в прошлом мае. Само НБКИ сокращение количества выдаваемых кредитов объясняет постепенным «снижением аппетита к риску со стороны банков». Это происходит «на фоне действий регулятора по охлаждению рынка розничного кредитования», считает гендиректор бюро Александр Викулин.