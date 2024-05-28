Госдума приняла закон о продаже заложенного по ипотеке имущества

В ЦБ подчеркнули, что новый закон обеспечивает баланс соблюдения интересов кредиторов и заемщиков. До этого банки при возникновении таких проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами

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Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволит заемщикам самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество. Документ был внесен на рассмотрение нижней палатой парламента еще в феврале 2020 года. В работе над ним принимал участие Банк России.

По текущему законодательству, если человек для получения кредита предоставил имущество в залог, то им может распоряжаться только банк, подчеркнул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В пресс-службе Банка России пояснили, что ипотечный заемщик, который не может выплачивать кредит, может самостоятельно продать заложенное по договору имущество и таким образом расплатиться с банком.

До этого банки при возникновении таких проблем предпочитали продавать заложенное имущество сами. По информации ЦБ, «схема не очень выгодна людям из-за судебных издержек, к тому же цена имущества на торгах часто бывает занижена».

Кредиторы при этом не всегда соглашаются, чтобы клиент самостоятельно продавал залог, так как у них нет гарантии, что по итогам сделки долг будет выплачен. Новый закон, таким образом, обеспечивает баланс соблюдения интересов как кредиторов, так и заемщиков, подчеркнули в ЦБ.

Если клиент сообщает банку о намерении самостоятельно продать заложенное по ипотеке имущество, то тот устанавливает минимальную цену и предельные сроки продажи. Если цена окажется выше задолженности, то разница остается у человека.

Самостоятельно продать можно в течение всего действия договора по ипотеке, а кредитор в период продажи не может обращать взыскание на залог, но может оказать помощь заемщику с его реализацией.

Кредитор имеет право отказать человеку в самостоятельной продаже только в определенных законом случаях. К примеру, если процесс обращения взыскания уже был запущен либо в отношении залогодателя или залогодержателя возбуждена процедура внесудебного банкротства.

Самостоятельная продажа имущества также невозможна, если имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств нескольким созалогодержателям.