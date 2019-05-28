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Бывший гендиректор НТВ вложит ₽3,6 млрд в проект цифрового страхования
Борис Йордан запустил на базе «Ренессанс Страхования» онлайн-площадку медицинских услуг, он инвестирует в нее 3,6 млрд руб. По мнению экспертов, рост бизнеса может быть меньше, но сам рынок иншуртеха в России и в мире перспективен
Борис Йордан (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Группа «Ренессанс Страхование», основным владельцем которой является бывший гендиректор НТВ Борис Йордан, объявила о запуске иншуртех-проекта на базе своей страховой компании. Об этом РБК сообщила пресс-служба «Ренессанс Страхования».

Иншуртех — это использование новейших цифровых технологий в области страхования. Например, выдача электронных полисов, развитие мобильных услуг, обработка больших данных (big data), роботизация, использование искусственного интеллекта и блокчейна.

«Ренессанс Здоровье» рассчитывает благодаря сервису увеличить выручку в сегменте ДМС втрое к 2023 году, до 18 млрд руб. Инвестиции в бизнес на этот четырехлетний период должны составить 3,6 млрд руб., по текущему курсу это около $55 млн. Проект, по плану компании, должен стать единым цифровым сервисом для обладателей полиса ДМС от «Ренессанс Страхования». Через него можно будет записаться к врачу, пройти онлайн-консультацию у специалиста, получить доступ к медицинской карте. Основной продукт проекта — мобильное приложение, внутри него интерактивная карта клиник, календарь приемов у врачей, запись или вызов специалистов.

По оценкам директора медицинской компании BestDoctor Марка Саневича, 3,6 млрд руб. инвестиций Йордана — довольно крупная сумма для российского страхового рынка. «План же по росту выручки достаточно амбициозный. Учитывая реалии российского страхового бизнеса, я бы скорее ориентировался на удвоение выручки за этот срок, не утроение», — добавил он.

В 2018 году совокупная выручка иншуртех-компаний в мире составила $533 млн, а к 2023 году она удвоится и составит $1,12 млрд, прогнозируют аналитики Infoholic Research. Аналитики Deloitte подсчитали, что с 1998 по 2018 год сегмент иншуртеха привлек по всему миру около $12,5 млрд инвестиций.

В России сегмент иншуртеха практически не развит, последняя крупная сделка состоялась не так давно, осенью 2018 года. Тогда акционеры «Альфа-Групп» инвестировали, по данным РБК, около $10 млн в создание онлайн-страховщика Mango.

В 2017 году «Ренессанс Страхование» объединила активы на страховом рынке с НПФ «Благосостояние» (пенсионный фонд РЖД) и инвестфондом Baring Vostok (основатель которого, американец Майкл Калви, находится сейчас под домашним арестом из-за скандала вокруг банка «Восточный»). В объединенной фирме Йордану через холдинговую компанию принадлежит 52,1%, НПФ «Благосостояние» — 35,8%, а Baring Vostok — 12,1%. СК «Благосостояние» была переименована в «Ренессанс Здоровье».

Подробности читайте в материале «РБК Pro»

Автор: Георгий Макаренко
Теги: ДМС, Ренессанс страхование, частная медицина
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