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Акционеры «Альфа-Групп» создадут нового страховщика
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Акционеры «Альфа-Групп» создадут нового страховщика
Финансы, 07:00
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Акционеры «Альфа-Групп» создадут нового страховщика
Совладельцы «Альфа-Групп» намерены создать онлайн-страховщика Mango. Они инвестировали в стартап несколько миллионов долларов, говорят источники РБК. В мире инвестиции в Insurtech-стартапы за пять лет превысили $9 млрд
Виктор Лавренко (Фото: Марк Боярский / «Коммерсантъ»)

Акционеры «Альфа-Групп» намерены создать страховую компанию, работающую только в режиме онлайн, и уже инвестировали в стартап, рассказали РБК два источника на страховом рынке и подтвердили управляющий директор (СЕО) новой компании Виктор Лавренко и представитель акционеров «Альфа-Групп».

Новая компания будет называться Mango, рассказал РБК Виктор Лавренко. По его словам, акционеры «Альфа-Групп» хотят отойти от модели традиционной страховой компании и создать страховщика, который будет работать только онлайн — без офисов. Помимо продаж собственных продуктов Mango сможет выступать и в качестве высокотехнологичного маркетплейса для других компаний, добавил Лавренко.

На первоначальном этапе «Альфа-Групп» обеспечивает финансирование стартапа, подтвердил представитель акционеров. «Идея новой страховой компании — предложить по-новому смотреть на привычные вещи, используя мировой опыт и привлекая людей с технологическим образованием, — сказал он. — Мы планируем изменить текущий и создать новые рынки диджитал-страхования, в которых будем безусловными лидерами».

Объем инвестиций и структуру владения компанией ни Лавренко, ни акционеры «Альфа-Групп» не комментируют. По словам одного из собеседников РБК, знакомого с проектом, «Альфа-Групп» инвестировала около $10 млн. «Речь идет о нескольких миллионах долларов инвестиций», — знает другой источник. Новая компания не будет входить в структуру страхового бизнеса «Альфа-Групп» — «АльфаСтрахование», а будет работать отдельно, утверждают источники РБК.

Сроки запуска нового проекта акционеры «Альфа-Групп» не назвали, отметив, что он пока находится на ранней стадии. О раннем этапе развития сказал и Лавренко. По его словам, целевая аудитория компании — молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, для которых важны продвинутые технологии и доверие. Mango «намерена выходить на новые рынки, которые еще не охвачены традиционными страховыми компаниями в силу того, что они не развивают и не внедряют технологии так быстро, как это может сделать технологическая компания», добавил Лавренко, не уточнив, какие новые рынки он имеет в виду.

Руководитель для Mango

Виктор Лавренко в 2000-х годах основал поисковик Nigma.ru (в него инвестировал $3,4 млн фонд Юрия Мильнера Digital Sky Technologies), но не смог привлечь пользователей. В начале 2010-х годов он уехал во Вьетнам, где создал компанию Coc Coc — разработчика собственного браузера и поисковой системы. Coc Coc стал крупным игроком на вьетнамском интернет-рынке: по данным StatCounter на август 2018 года, это второй по популярности браузер в стране после Google Chrome с долей рынка 15,61% и второй поисковик (4,09%). В 2015 году в Coc Coc $14 млн инвестировал немецкий издательский дом Hubert Burda Media. В августе стало известно, что Лавренко возвращается из Вьетнама в Москву, чтобы заняться запуском страховой компании Mango.​

В зачаточном состоянии

Сейчас в России рынок Insurtech-стартапов, к числу которых относится проект Mango, находится в зачаточном состоянии по сравнению с международными рынками, говорит директор практики по работе со страховыми компаниями КПМГ Дмитрий Долгих. «Наиболее активны сейчас в этом направлении страховые компании, входящие в банковские холдинги и имеющие доступ к наработкам материнских компаний в области финансовых технологий (финтеха)», — отмечает он.

На мировом рынке в стартапы, развивающие цифровые технологии на страховом рынке (так называемый Insurtech), инвестируют достаточно активно. Согласно исследованию страхового брокера Willis Towers Watson, в мире с 2013 года по конец второго квартала 2018 года в Insurtech-стартапы, связанные со страхованием жизни и здоровья, было инвестировано $5,1 млрд (380 раундов инвестиций), а со страхованием от несчастных случаев и имущественным страхованием — $4,2 млрд (460 раундов). 58% всех вложений приходится на США, 7% инвестиций досталось британским стартапам, по 5% — германским и китайским, 4% — индийским, 3% — французским. На остальные страны приходятся оставшиеся 18% инвестиций.

На фоне неразвитого состояния Insurtech-рынка в России создать большую компанию можно, но для этого надо будет не только разработать продукт, который сложно скопировать, но и изменить отношение жителей страны к самой идее страхования, говорит генеральный директор и основатель Insurtech-компании Adaperio Алексей Данилов. «В России культура страхования пока находится в зачаточном состоянии, и уровень доверия к страховым компаниям — один из самых низких в сегменте потребительского взаимодействия», — отмечает он. Кроме того, не стоит забывать про саму суть страхования — принятие на себя рисков, а следовательно, необходимость борьбы с мошенничеством со стороны недобросовестных клиентов, добавляет Данилов.

Планы Mango по созданию маркетплейса с продуктами других страховщиков — вещь логичная, так как это позволяет тестировать спрос клиентов на продукты, говорит генеральный директор медицинского Insurtech-проекта BestDoctor Марк Саневич. ​Компания, по его мнению, затем может использовать полученные данные для создания собственного продукта. Есть страховые рынки, которые в России пока не созданы, — это, например, страхование гаджетов на выходные или на время отпусков. «Сейчас самое горячее время, чтобы создать свой рынок и в скором времени занять там лидирующую позицию», — отмечает Саневич.

Что такое «Альфа-Групп»

«Альфа-Групп» управляет различными бизнесами в сфере финансовых услуг (ABH Holdings S.A., «АльфаСтрахование», УК «Альфа-Капитал», Alfa Asset Management S.A.), инвестиций (инвестиционная А1), розничной торговли (X5 Retail Group), а также водоснабжения («Росводоканал»), производства минеральной воды (IDS Borjomi Inte​rnational) и др. Группа не имеет единого юридического оформления. Альфа-банк через несколько компаний контролируется зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A., которая принадлежит Михаилу Фридману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Алексею Кузьмичеву (16,3239%), Петру Авену (12,4018%), Андрею Косогову (3,6716%), а также UniCredit S.p.A. (9,9%) и фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research, зарегистрированному на Каймановых островах (3,8736%). АО «АльфаСтрахование» принадлежит ООО «ЮНС Холдинг» (99,9%) и миноритарным акционерам, а ее конечным владельцем является люксембургская CTF Holdings S.A. ООО «УК «Альфа-Капитал» принадлежит в равных долях двум российским компаниям, которые, в свою очередь, учреждены иностранными юрлицами — люксембургской Alfa Capital Investments Holdings S.A. и Alfa Asset Management Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Из отчетности компании следует, что конечными ее бенефициарами с долей владения более 15% являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. X5 Retail Group по состоянию на конец 2017 года на 47,86% принадлежала CTF Holdings S.A., а также Intertrust Trustees Ltd (11,43%) и миноритарным акционерам с владением менее 3%. Инвестиционная компания A1, по данным СПАРК, принадлежит гибралтарской Logford Investments Company Limited (99,99%), а также Александру Файну.

Авторы: Екатерина Литова, Ирина Парфентьева.
При участии: Георгий Перемитин.
Теги: «Альфа-Групп» , «АльфаСтрахование» , страхование
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