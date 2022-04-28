Saxo Bank сообщил клиентам о возможности продолжать работу с NASDAQ

В новом письме клиентам Saxo Bank уточнил, что NASDAQ лишь ограничивает для россиян подписки на некоторые данные биржи. Доступ инвесторов к площадке при этом сохранится

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Датский Saxo Bank поделился с клиентами «некоторыми исправлениями, основанными на инструкциях, полученных от NASDAQ», следует из письма брокера клиента. Двое из них подтвердили РБК получение такого сообщения.

На прошлой неделе датский брокер разослал клиентам письмо с предупреждением о прекращении работы NASDAQ с россиянами. В нем он сообщал, что с 29 апреля российские инвесторы не будут иметь доступ к текущим или отложенным рыночным данным с бирж NASDAQ в США и Европе, если на их счете нет позиции, торгующейся на этих площадках. Также Saxo Bank предупреждал об отмене всех подписок на данные бирж.

В новом же письме Saxo Bank указывает, что клиенты из России сохранят доступ к NASDAQ. «Мы подтверждаем, что клиенты, проживающие в России, по-прежнему могут получить данные с задержкой на всех биржах NASDAQ, а также текущую информацию на биржах США с соответствующими подписками», — уточнил брокер.

В Saxo Bank также подчеркнули, что для российских резидентов сохранится возможность онлайн управлять своими позициями через платформу. Ранее брокер заявлял, что даже для закрытия позиций на NASDAQ клиентам необходимо будет обращаться к сотрудникам брокера, чтобы сделать операции вручную.

Единственным ограничением для резидентов России с 29 апреля станет прекращение предоставления NASDAQ некоторых биржевых данных, следует из письма. Речь идет о текущих рыночных данных с бирж NASDAQ Nordic (управляет биржами в странах Северной Европы), а также о прекращении действия подписки на NASDAQ TotalView и Last Sale (включает данные Нью-Йоркской биржи и американской NASDAQ).

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В начале апреля Saxo Bank сообщил своим клиентам из России и Белоруссии о прекращении обслуживания их брокерских счетов и попросил закрыть позиции на них до 6 июня 2022 года. Если они не сделают это, брокер принудительно закроет счет и вернет клиентам деньги на последние реквизиты, с которых происходило пополнение. А если стоимость клиентского счета превысит €100 тыс., Saxo Bank создаст отдельный и переведет на него все денежные средства, превышающие этот порог (в феврале Евросоюз ввел для россиян ограничения на размер средств в банках).