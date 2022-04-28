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Финансы ,  
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Saxo Bank сообщил клиентам о возможности продолжать работу с NASDAQ

В новом письме клиентам Saxo Bank уточнил, что NASDAQ лишь ограничивает для россиян подписки на некоторые данные биржи. Доступ инвесторов к площадке при этом сохранится
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Датский Saxo Bank поделился с клиентами «некоторыми исправлениями, основанными на инструкциях, полученных от NASDAQ», следует из письма брокера клиента. Двое из них подтвердили РБК получение такого сообщения.

Как сокращение доступных зарубежных бумаг влияет на российских инвесторов
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Фото:Kim Kyung Hoon / Reuters

На прошлой неделе датский брокер разослал клиентам письмо с предупреждением о прекращении работы NASDAQ с россиянами. В нем он сообщал, что с 29 апреля российские инвесторы не будут иметь доступ к текущим или отложенным рыночным данным с бирж NASDAQ в США и Европе, если на их счете нет позиции, торгующейся на этих площадках. Также Saxo Bank предупреждал об отмене всех подписок на данные бирж.

В новом же письме Saxo Bank указывает, что клиенты из России сохранят доступ к NASDAQ. «Мы подтверждаем, что клиенты, проживающие в России, по-прежнему могут получить данные с задержкой на всех биржах NASDAQ, а также текущую информацию на биржах США с соответствующими подписками», — уточнил брокер.

Saxo Bank предупредил клиентов о прекращении работы NASDAQ с россиянами
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Фото:Bruno Rocha / Zuma / Global Look Press

В Saxo Bank также подчеркнули, что для российских резидентов сохранится возможность онлайн управлять своими позициями через платформу. Ранее брокер заявлял, что даже для закрытия позиций на NASDAQ клиентам необходимо будет обращаться к сотрудникам брокера, чтобы сделать операции вручную.

Единственным ограничением для резидентов России с 29 апреля станет прекращение предоставления NASDAQ некоторых биржевых данных, следует из письма. Речь идет о текущих рыночных данных с бирж NASDAQ Nordic (управляет биржами в странах Северной Европы), а также о прекращении действия подписки на NASDAQ TotalView и Last Sale (включает данные Нью-Йоркской биржи и американской NASDAQ).

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В начале апреля Saxo Bank сообщил своим клиентам из России и Белоруссии о прекращении обслуживания их брокерских счетов и попросил закрыть позиции на них до 6 июня 2022 года. Если они не сделают это, брокер принудительно закроет счет и вернет клиентам деньги на последние реквизиты, с которых происходило пополнение. А если стоимость клиентского счета превысит €100 тыс., Saxo Bank создаст отдельный и переведет на него все денежные средства, превышающие этот порог (в феврале Евросоюз ввел для россиян ограничения на размер средств в банках).

Saxo Bank решил прекратить работу с россиянами
Финансы
Вид на здание офиса Saxo Bank

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Теги
Маргарита Мордовина
Saxo Bank Инвестиции иностранные активы
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

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