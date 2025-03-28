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Финансы ,  
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Центробанк обновил рекорд по чистой прибыли

Банк России заработал за 2024 год чуть меньше 200 млрд руб. чистой прибыли
Чистая прибыль Банка России за 2024 год приблизилась к 200 млрд руб. Регулятор показывает положительный финансовый результат второй год подряд, хотя прибыль не является целью деятельности ЦБ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам 2024 года чистая прибыль Банка России составила 199,55 млрд руб. следует из годового отчета регулятора. ЦБ показал положительный финансовый результат второй год подряд, по сравнению с 2024-м он улучшился на 42,1%. До этого Центробанк был убыточным на протяжении шести лет: рекордные потери были зафиксированы в кризисном 2022 году (720 млрд руб.), а в предыдущие периоды регулятор нес значительные расходы на финансовое оздоровление трех банковских групп. При этом, согласно закону, получение прибыли не является целью деятельности Банка России».

Основные финансовые показатели Банка России

По итогам 2024 года совокупные активы ЦБ превысили 70,9 трлн руб., прибавив 15,3%. Ключевой компонент — активы в иностранной валюте и драгоценные металлы — вырос на столько же, до 58,72 трлн руб. Это произошло в основном за счет положительной курсовой переоценки в условиях ослабления рубля и роста цен на золото, говорится в отчете. Наиболее заметное увеличение (+78%, до 437,5 млрд руб.) зафиксировано по статье «прочие активы» и было во многом обеспечено расчетами с поставщиками и подрядчиками.

За отчетный год регулятор также нарастил требования к кредитным организациям: остатки по статье «кредиты и депозиты» увеличились на 16,8%, до 7,35 трлн руб. ЦБ связал это с потребностью банков в ликвидности на фоне отмены послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ).

Обязательства Банка России на 31 декабря оценивались в 39,53 трлн руб., за год они выросли на 4,9%. Объем наличных денег в обращении достиг 18,5 трлн руб., что всего на 1% выше уровней конца 2023 года. ЦБ называет этот прирост «очень низким по историческим меркам».

«Такая динамика наличных денег была связана как с общей нормализацией спроса на них после повышенного объема снятий в 2022-2023 годах, так и с ростом привлекательности ставок по депозитам. Это мотивировало население хранить свои сбережения на банковских счетах (во вкладах), а не в наличной форме», — объяснил регулятор.

Как следует из отчета, в прошлом году ЦБ почти вдвое нарастил процентные доходы, они достигли 1,24 трлн руб. Чистые доходы регулятора от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами, наоборот, сократились боле чем на треть, до 105,9 млрд руб. В 2024 году Банк России также столкнулся с заметным увеличением процентных расходов — показатель составил 830,4 млрд руб., что в 1,9 раза больше уровней 2023 года.

По закону ЦБ обязан перечислить в бюджет 75% годовой чистой прибыли после уплаты налогов. В марте группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об увеличении для Банка России планки отчислений в бюджет до 80% чистой прибыли. Инициатива была поддержана профильным комитетом по финансовому рынку и внесена в план работы парламента на май этого года.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банк России чистая прибыль отчетность по РСБУ
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