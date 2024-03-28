Эмин Агаларов допустил передачу нового залога по кредиту вместо «Крокуса»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компания Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова может отдать в залог Газпромбанку дополнительные активы вместо сгоревшего во время теракта 22 марта «Крокус Сити Холла». Об этом в интервью «России 24» сообщил бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов.

Здание «Крокус Сити Холла» площадью свыше 38 тыс. кв. м, принадлежащее «Крокус Интернэшнл», было заложено Газпромбанку по ипотечному договору, следует из данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как писал РБК, актив должен был находиться под обременением почти до конца 2032 года. Газпромбанк весной 2023 года стал ключевым кредитором структур Агаларова, рефинансировав его обязательства примерно на 100 млрд руб. В результате теракта здание «Крокус Сити Холла» серьезно пострадало от пожара. Опрошенные РБК банковские эксперты допускали, что это может привести к существенному обесценению этого залога на балансе Газпромбанка, и кредитор вправе потребовать от Агаларовых предоставить дополнительное обеспечение по ссуде.

На вопрос, действительно ли «Крокус Сити Холл» был заложен по кредиту, Эмин Агаларов ответил утвердительно: «Насколько я понимаю, да». «Я думаю, что, наверное, так и будет», — сказал он, комментируя возможность передачи Газпромбанку других активов Crocus Group для компенсации падения залоговой стоимости.

Комплекс «Крокус» в Красногорске включает несколько зданий, соединенных между собой. Помимо концертного зала, открытого в 2009 году, вдоль МКАД располагаются выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл», развлекательный центр «Крокус Сити». Они также заложены в ГПБ, следует из выписок по этим объектам. Кроме того, глава Crocus Group Араз Агаларов ранее рассказывал в интервью РБК, что группа планирует построить жилой квартал на берегу реки Москвы рядом с «Крокус Сити». Участок будущего комплекса был заложен в «Дом.РФ».

РБК направил запрос в Газпромбанк.