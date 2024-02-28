ЦБ РФ отозвал лицензию на банковские операции у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни

ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест», который занимал 336 место в банковской системе России, сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В банк назначили временную администрацию из Агентства по страхованию вкладов. «Гефест» — участник Системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут деньги в размере 100% остатка, но не более 1,4 млн руб.

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