Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика

Утром 28 февраля ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест». Это уже второй за неделю случай отзыва. Неделей ранее ЦБ объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка. Это был первый за 1,5 года случай, когда лицензию у банка в России отзывают принудительно. До этого регулятор забирал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 года.

Пик отзывов лицензий пришелся на 2016 год — тогда лицензий лишились 97 банков. Следующий рост отзывов был в 2018 году — 60 банков. После этого количество отзывов пошло на резкий спад. В 2018 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что основная работа по оздоровлению банков завершена.