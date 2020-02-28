Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 27 фев, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 27 фев, 13:00
Возвращение Кокорина, дебюты Соболева и Слуцкого. Анонс тура РПЛ Спорт, 07:00 ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день Финансы, 07:00 Власти обсудят исключение метана из числа загрязнителей атмосферы Бизнес, 07:00 В Росгидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в начале марта Общество, 06:03 Власти Москвы предложили голосовать по Конституции на сайте мэра Политика, 06:00 СМИ сообщили о взлетевших продажах арбидола из-за рекламы и коронавируса Бизнес, 05:48 СМИ сообщили об уничтожении Турцией сирийского военного конвоя Политика, 05:29 Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии Финансы, 05:00 Число погибших при авиаударе в Идлибе турецких военных достигло 33 Политика, 04:53 На Украине решили измерять температуру у въезжающих из России Общество, 04:50 Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 2 тыс. человек Общество, 04:43 В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных Политика, 04:19 Reuters узнал о решении Турции не мешать беженцам добираться до Европы Политика, 03:59 Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек Общество, 03:29
Финансы ,  
0 

ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день

Так банк решил принести извинения за сбой в работе мобильного приложения, произошедший накануне. В течение 28 февраля клиенты смогут без комиссии совершать любые операции в онлайн-банке
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Руководство ВТБ на один день отменит для клиентов все комиссии в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне, 27 февраля, перебоями в работе онлайн сервиса, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, аудитория мобильного приложения «ВТБ Онлайн» с каждым годом растет и сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов. «Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их», — заявил он.

Как отметил топ-менеджер, банк принял решение, что все потраченные на транзакции средства в «ВТБ Онлайн» за 28 февраля будут компенсированы клиентам в марте. «Все они получат об этом соответствующие уведомления», — заключил он.

Пользователи сообщили о трудностях в работе онлайн-банка и приложения ВТБ
Финансы

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе мобильного банка днем 27 февраля. В частности, пользователи сообщали о невозможности зайти в мобильное приложение и проблемах с доступом к онлайн-банку.

О сбое также свидетельствовали данные сервиса Downdetector, где резко выросло число жалоб клиентов. Большинство из них (88%) заявили о невозможности зайти в систему. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

В пресс-службе банка сообщили РБК, что работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена 27 февраля в 19.30 мск. «Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка, цель которой — создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов», — уточнили в ВТБ.

Авторы: Михаил Юшков, Евгения Чернышова
Теги: ВТБ, сбой, онлайн-банк
Материалы по теме
Пользователи сообщили о трудностях в работе онлайн-банка и приложения ВТБ
Финансы
Пользователи пожаловались на сбои в работе онлайн-банка и приложения ВТБ
Финансы
Костин рассказал о плане борьбы со сбоями в приложении ВТБ
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter