ВТБ после сбоя отменит для клиентов все комиссии на один день

Так банк решил принести извинения за сбой в работе мобильного приложения, произошедший накануне. В течение 28 февраля клиенты смогут без комиссии совершать любые операции в онлайн-банке

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Руководство ВТБ на один день отменит для клиентов все комиссии в мобильном приложении «ВТБ Онлайн». Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне, 27 февраля, перебоями в работе онлайн сервиса, говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, аудитория мобильного приложения «ВТБ Онлайн» с каждым годом растет и сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов. «Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их», — заявил он.

Как отметил топ-менеджер, банк принял решение, что все потраченные на транзакции средства в «ВТБ Онлайн» за 28 февраля будут компенсированы клиентам в марте. «Все они получат об этом соответствующие уведомления», — заключил он.

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в работе мобильного банка днем 27 февраля. В частности, пользователи сообщали о невозможности зайти в мобильное приложение и проблемах с доступом к онлайн-банку.