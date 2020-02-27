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Пользователи сообщили о трудностях в работе онлайн-банка и приложения ВТБ

Представители банка подтвердили неисправность в работе «ВТБ Онлайн» и пообещали устранить ее в ближайшее время
ВТБ VTBR ₽0,04613 -2,34% Купить
Фото: Евгений Биятов / «РИА Новости»

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в системах банка, сообщения об этом появились на страницах пользователей в Twitter. В частности, в них говорится о невозможности зайти в мобильное приложение и проблемах с доступом к онлайн-банку.

В ответе банка на жалобы пользователей в Twitter говорится, что сотрудники «наблюдают трудности» при работе в системе «ВТБ Онлайн», вход в нее временно ограничен. ВТБ в ответ на жалобы сообщил, что работает над исправлением и обещает устранить неисправность в ближайшее время.


О сбое свидетельствуют данные сервиса Downdetector, где резко выросло число жалоб клиентов. Основной пик пришелся на 13:16 мск. Большинство пользователей (88%) сообщили о невозможности зайти в систему.

Согласно данным карты сбоев, наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

Несколько корреспондентов РБК сообщили, что у них не открывается приложение банка.

«Специалисты банка работают над восстановлением системы. Ситуация будет урегулирована в ближайшее время. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», — сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

Аналогичный сбой произошел 10 февраля, в основном о нем сообщали в Москве и Петербурге. Позднее в пресс-службе ВТБ заявили, что устранили сбой, но не уточнили его причину.

Авторы: Наталия Анисимова, Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, сбой
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