ВЭБ обсудил запуск «сети агентов» из региональных банков

ВЭБ.РФ обсудил с региональными банками предложение о создании сети агентов для фабрики проектного финансирования. Госкорпорация сможет использовать их экспертизу для отбора проектов в регионах

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Региональные банки могут стать агентами ВЭБа и принять участие в отборе проектов для фабрики проектного финансирования госкорпорации, рассказали РБК несколько участников состоявшейся 25 февраля встречи руководства ВЭБа с представителями банков, банковских ассоциаций и органов власти. На ней обсуждались варианты взаимодействия региональных банков с ВЭБ.РФ, «Дом.РФ» и корпорацией МСП.

На встрече обсуждалась в том числе возможность для региональных банков выступать агентами ВЭБа и участвовать в выборе проектов для их совместного финансирования на основе синдицированного кредитования, подтвердил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, участвовавший в совещании.

Идею привлечь региональные банки для проработки проектов под фабрику проектного финансирования высказал один из участников встречи, пояснил представитель ВЭБа, добавив, что госкорпорация не обсуждает создания формализованной сети. ВЭБ.РФ готов сотрудничать с такими банками как в рамках фабрики, так и по другим направлениям финансовой политики госкорпорации, пояснил он.

Вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков рассказал РБК, что в рамках создания агентов ВЭБа на базе региональных банков было предложено использовать их экспертизу для анализа местных проектов. Подразумевается, что региональные банки будут предлагать ВЭБу проекты для финансирования на основании своей экспертизы, а ВЭБ — рассматривать и принимать решение, отметил он.