Банки оценили влияние нового стандарта отчетности на свой капитал

Крупнейшие российские банки назвали свои оценки расходов на внедрение нового стандарта международной отчетности МСФО 9. Некоторым банкам может понадобиться дополнительный капитал, и им запаслись не все, говорят эксперты

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Российские банки начали оценивать влияние нового международного стандарта финансовой отчетности 9 (МСФО 9), применяемого с 2018 года. В целом банковский сектор спокойно переживет переход на новые требования, но участникам рынка он обойдется дорого и потребует докапитализации. А при неблагоприятном развитии событий обернется снижением рейтинга или даже заставит уйти с рынка, говорят опрошенные эксперты.

Что такое МСФО 9 Разработанный в 2014 году Советом по международным стандартам финансовой отчетности стандарт был создан для того, чтобы не допустить повторения ситуации 2008 года, когда банки по всему миру, как выяснилось в ходе финансового кризиса, затягивали с признанием убытков по токсичным активам. Кредитные организации теперь будут обязаны отражать не только уже случившиеся потери, но и возможные, а резервы по потерям будут формироваться на протяжении всего срока использования актива. До 1 января 2018 года банки составляли международную отчетность по стандартам МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Основное отличие МСФО 9 от МСФО 39 — в оценке убытков: если по МСФО 39 оцениваются только уже понесенные убытки, то по МСФО 9 необходимо будет оценивать и ожидаемые в будущем убытки, как минимум за следующие 12 месяцев. На практике это означает необходимость учета не просто самой актуальной информации, но и прогнозных значений с оглядкой на макроэкономическую ситуацию, говорит директор практики по оказанию услуг компаниям финансового сектора PwC в России Николай Белов. По МСФО 9 необходимо оценивать вероятность наступления дефолта даже для добросовестного на текущий момент заемщика, сумму возможных убытков и создавать под эти убытки резервы, говорит партнер отдела развития профессиональной практики КПМГ в России и СНГ Арам Асатрян. «К примеру, банк использует показатели роста ВВП или цен на нефть и осуществляет расчет того, каким образом изменения этих параметров влияют на величину резервов: если есть зависимость, то прогнозные значения этих параметров следует учесть при оценке ожидаемых кредитных убытков», — добавляет Арам Асатрян.​​

Первые оценки

Как новый стандарт повлияет на капитал, первыми оценили три крупнейших российских банка — Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Переход на МСФО 9 снизит капитал Сбербанка на 90,9 млрд руб., говорится в консолидированной отчетности банка за 2017 год. «В целом, по нашим оценкам, использование девятого стандарта снизит достаточность капитала примерно на 25 б.п.», — заявили в банке. По итогам 2017 года коэффициент достаточности капитала первого уровня Сбербанка составил 11,4%, а с учетом перехода на МСФО 9 этот показатель снизится до 11,2%.

С учетом того что Сбербанк получил разрешение ЦБ на применение внутренних рейтингов для самостоятельной оценки кредитных рисков, давление на капитал от внедрения МСФО 9 будет незначительным, говорит аналитик Moody's Ольга Ульянова.

По оценке Альфа-банка, по состоянию на конец октября прошлого года отрицательное влияние МСФО 9 на капитал могло составить $80 млн, или всего около 1% собственных средств, говорит аналитик АКРА Михаил Доронкин. Большая часть этой суммы связана с новыми требованиями по резервам, которые затронули в основном розничные кредиты банка — на них на конец года приходилось всего 15% общего кредитного портфеля ($4,4 млн) Альфа-банка, поясняет эксперт.

У ВТБ основной капитал группы при переходе на МСФО 9 снизится не более чем на 95 млрд руб., говорится в отчетности банка за 2017 год. «Влияние на достаточность капитала, по оценке банка, составит менее 0,5 п.п.», — говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Этот показатель у банка достаточно высокий (13,1%), чтобы спокойно пережить одномоментное снижение, уточняет Рыбалкин.

Что это значит для остальных

В среднем внедрение нового стандарта может снизить капитал банков на величину до 100 базисных пунктов, и это не должно оказать существенного давления на их финансовую устойчивость, считает аналитик АКРА Кирилл Лукашук. Однако для некоторых банков снижение может составить 300–400 б.п., и не исключено, что их собственникам придется докапитализировать банки для внедрения нового стандарта, заключает он.​

Вместе с тем 400 б.п. — очень серьезное снижение капитала банка, даже если оно и касается пока только МСФО, отмечает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. На отчетность по международным стандартам смотрят зарубежные рейтинговые агентства — такое ослабление капитала может повлиять на их оценки, добавляет он.

Сильное снижение капитала — причина, по которой из банка могут уйти некоторые крупные клиенты, считает Волков. «Если клиенты в качестве критерия работы с банком учитывают абсолютную величину капитала, то они могут прекратить дальнейшее сотрудничество», — поясняет он.

Банкам, снижение капитала которых будет значительным, придется докапитализироваться. Однако найти источник пополнения капитала в текущей ситуации в банковском секторе будет непросто, отмечает управляющий директор НРА Павел Самиев. В этом случае альтернативой докапитализации могут стать сокращение кредитных портфелей и пересмотр модели оценки рисков, отмечает он.

Банки могут переориентироваться на краткосрочные кредиты, говорит Роман Рыбалкин. «Банки в целях оптимизации нагрузки на капитал могут сосредоточиться на более коротких кредитах, которые потребуют меньших резервов», — отмечает эксперт.

Что касается банков с иностранным участием, то у них не возникнет методологических сложностей c применением МСФО 9 по причине того, что материнские компании внедряют стандарты на год раньше, говорит главный бухгалтер ЮниКредит Банка Галина Чернышева.

Сейчас Банк России готовит нормативные акты, в том числе касающиеся порядка формирования потенциальных резервов и учета корректировок под ожидаемые кредитные убытки при расчете величины собственного капитала по российским стандартам, рассказали РБК в пресс-службе ЦБ. «Создание этой нормативной базы позволит обеспечить применение кредитными организациями принципов МСФО 9 в бухгалтерском учете с 1 января 2019 года», — добавили там.