Мосбиржа назвала сроки запуска торгов в выходные

Мосбиржа запустит торги в выходные в конце второго квартала 2025 года, рассказал топ-менеджер площадки. Инвесторам будут доступны акции, облигации и срочный рынок. Ранее о запуске торгов в выходные с 1 февраля заявила СПБ Биржа

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Московская биржа планирует запустить торги в выходные дни в конце второго квартала 2025 года, сказал в комментарии РБК управляющий директор по фондовому рынку площадки Борис Блохин.

«Планируется реализация торгов в выходные дни в виде дополнительных сессий первого стандартного торгового дня, то есть расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников/выходных. Как ожидается, в выходные будут доступны торги акциями, паевыми фондами и всеми контрактами на срочном рынке», — рассказал Блохин о том, как будут устроены торги выходного дня.

Более длительную по сравнению с процедурой СПБ Биржи процедуру запуска торгов выходного дня топ-менеджер биржи объяснил важностью «доработки брокерских систем, систем ИТ-вендоров, а также необходимостью дополнительного обсуждения вопросов, касающихся маржинального кредитования». Подготовка к запуску торгов в выходные ведется «совместно с участниками рынка и Банком России», подчеркнул Блохин.

Ранее СПБ биржа сообщила о запуске торгов в субботу и воскресенье с 1 февраля 2025 года. Они будут проводиться с 10:00 до 19:00. Торги будут представлять собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника, а расчеты и клиринговые операции по сделкам, заключенным в выходные дни, будут осуществляться во вторник (сделка в торговый день понедельник с расчетами Т+1). Диапазон ценовых движений по бумагам в субботу и воскресенье будет сужен до 1,5% в обе стороны (снижение и повышение) от цены пятницы. Всего для инвесторов в субботу и воскресенье будут доступны акции 15 компаний.

Запуск торгов в выходные дни Мосбиржа и СПБ Биржа обсуждают с 2024 года. В августе Мосбиржа представила участникам рынка концепцию таких торгов, писал РБК. В ней отмечалось, что торги будут проводиться на фондовом и срочном рынках. На фондовом рынке в выходные дни инвесторам будут доступны наиболее ликвидные акции, облигации эмитентов с высоким рейтингом, ОФЗ и паи фондов. На срочном рынке будет доступен весь набор инструментов.

СПБ Биржа представила свое видение торгов в выходные дни в октябре 2024 года. Генеральный директор площадки Евгений Сердюков отмечал, что биржа уже протестировала торги в выходные в «холостом» режиме, то есть торговая система работала, но конкретные сделки не проводились.