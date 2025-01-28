Нидерландская ING продаст бизнес в России
Нидерландская финансовая группа ING Group продает бизнес в России, сделка «фактически положит конец деятельности ING на российском рынке», сообщает компания.
Группе принадлежит 100% акций ИНГ Банка (Евразия), который работает с 1993 года, по состоянию на декабрь 2024 года он занимал 66-е место в рейтинге российских банков.
Покупателем стала АО «Глобал Девелопмент», компания, «принадлежащая московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг», говорится в сообщении ING. Согласно данным СПАРК, «Глобал Девелопмент» с уставным капиталом 15 тыс. руб. была зарегистрирована в ноябре 2024 года, ее гендиректор — Андрей Муравьев, который также руководит компанией «АА Групп».
Сделку должны одобрить регулирующие органы, ее закроют, как ожидается, в третьем квартале 2025 года. Сумма не уточняется. Обслуживание клиентов в России продолжится под новым брендом.
ING заявила, что с февраля 2022 года не заключала новых бизнес-контактов с российскими компаниями и сократила операции в стране. Общий объем выдачи кредитов российским клиентам сократился более чем на 75%. Компания ожидает убытков в размере около €0,7 млрд.
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