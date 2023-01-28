В Газпромбанке опровергли утечку данных «Газпромбанк Инвестиции»
Информация об утечке данных клиентов «Газпромбанк Инвестии», опубликованная в телеграмм-каналах, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель Газпромбанка.
«Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети.
Также стоит отметить, что количество клиентов, указываемое в сообщении, более чем в 10 раз отличается от реального объема клиентской базы брокера.
«Газпромбанк Инвестиции» инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, которые проводят собственную проверку», — отметил представитель банка. Ранее телеграм-канал «Утечки информации» со ссылкой на эксперта Ашота Оганесяна сообщил, что, предположительно, в открытый доступ попали исходные коды сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
Брокерский сервис Газпромбанка для физических лиц начал работу с осени 2020 года. Платформа была запущена на базе компании «Ньютон брокер», которая была переведена под бренд «Газпромбанк инвестиции». В 2022 году брокер вернул название «Ньютон Инвестиции».
В «Ньютон Инвестициях» днем в пятницу «Интерфаксу» сказали, что проверяют подлинность данных клиентов после сообщения о возможной утечке. «Будет проведено детальное расследование», — сообщил брокер.