Биржа Coincheck возместит клиентам потерю криптовалюты на $400 млн

Криптобиржа Coincheck решилась на выплату компенсаций своим клиентам, которые потеряли криптовалюту в результате действий хакеров. Атака произошла в минувшую пятницу и стала крупнейшей в истории

Пресс-конференция представителей Coincheck. 26 января 2018 года (Фото: Kyodo / East News)

Японская биржа цифровых валют Coincheck заявила, что возместит потери клиентов от хакерской атаки, в ходе которой было похищено криптовалюты на $400 млн, из собственных средств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Согласно сообщению, пострадавшими от кражи криптовалюты NEM стали 260 тыс. пользователей. Всем им, как обещает биржа, будет выплачена компенсация по ставке 88,549 йен ($0,81) за каждую монету. Всего было похищено 523 млн монет, сказано в заявлении биржи. Когда будут выплачены средства, в сообщении не указывается.

Как отмечает Bloomberg, заявление последовало спустя менее чем двое суток​ после того, как стало известно о хакерской атаке. Она была произведена в минувшую пятницу и может стать крупнейшей в истории.

Если Coincheck успешно справится с последствиями кражи, это станет далеко не первым подобным случаем в мире цифровой валюты. Ранее гонконгская криптобиржа Bitfinex, также пережившая в прошлом году атаку хакеров, которая стоила ей $65 млн, компенсировала потери большинству своих клиентов.