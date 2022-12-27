ЦБ опубликовал черный список нелегальных страховщиков

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Белоусов заявил, что не видит смысла создавать мобилизационную экономику Политика, 15:36
FT узнала о постепенном уходе автоконцернов от покупки запчастей в Китае Бизнес, 15:32
В чем заключается самое большое заблуждение российских топ-менеджеров Pro, 15:28
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 15:27
ЦБ опубликовал черный список нелегальных страховщиков Финансы, 15:24
Большунов и Устюгов столкнулись и упали в спринте на этапе Кубка России Спорт, 15:15
Вильфанд пообещал москвичам много снега на Новый год Общество, 15:13
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Поддержка старых версий «Госуслуг» на Android прекратится 27 декабря Технологии и медиа, 15:13
В бундестаге осудили отказ Шольца срочно поставить танки Украине Политика, 15:12
Минобороны сообщило об уничтожении обстреливавшего Донецк орудия Политика, 15:12
Пять видов спорта, которыми можно заниматься с собакой Pro, 15:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:10
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 15:02
«Первый канал» оценил популярность фигурного катания выше ЧМ по футболу Спорт, 14:58
Финансы ,  
0 

ЦБ опубликовал черный список нелегальных страховщиков

Регулятор внес в черный список 17 нелегальных страховщиков и посредников и перечислил, с какими ситуациями человек может столкнуться при взаимодействии с ними
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России опубликовал список страховых компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Всего в черный список внесены 17 нелегальных страховщиков и посредников.

Среди них:

  • страховое агентство ГОССТРАХ;
  • служба ОСАГО-БЛАНК;
  • Be Insurance;
  • сервис поиска и продажи страховых и иных услуг и продуктов «СА АВТОДОГОВОР»;
  • группы (сообщества) в социальной сети «ОСАГО Онлайн», «ОСАГО Россия», «ОСАГО Полисы Электронного е-осаго (Тех.Осмотр)» и другие.

«Деятельность нелегальных компаний влечет риски существенных потерь для потребителей. Например, если человек приобретет у нелегала страховой полис, то при наступлении страхового случая он не получит выплаты, а если это страхование ответственности, то еще и будет должен возмещать ущерб противоположной стороне из своего кармана», — пояснил регулятор.

Законодательство России предусматривает, что страховой деятельностью могут заниматься только компании, имеющие лицензию регулятора. Сведения о них вносятся в единый государственный реестр субъектов страхового дела, который ведет и публикует на своем сайте Банк России.

Страховая компания может привлекать посредников — страхового брокера или страхового агента. Деятельность страховых брокеров лицензируется, агенты действуют на основании договора со страховой компанией.

Центробанк предупредил, что ООО, которые якобы являются страховыми брокерами, могут предлагать услуги по оформлению страховых полисов разных страховых компаний, не имея лицензии и агентских договоров со страховыми компаниями.

Читайте на РБК Pro
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Бум дел по неуплате налогов: с какими вопросами компании идут к юристам
Лучшая возможность за десять лет: какие активы советует JPMorgan в 2023-м

Существуют компании, предлагающие на сайте полисы ОСАГО «без выплат при ДТП» по цене, значительно ниже рыночной, якобы от действующих страховых компаний. Для покупки полиса человеку необходимо лишь перечислить деньги частному лицу. «В реестре субъектов страхового дела сведений об этом сайте нет, на сайтах страховых компаний, от чьего имени продаются полисы, — тоже. Это может свидетельствовать о фиктивности выдаваемого полиса», — предупредили в ЦБ.

Также следует проявить бдительность, если на сайте, где предлагаются услуги страхового агента, опубликованы логотипы и тарифы компаний-партнеров, но отсутствуют сведения о наименовании и регистрационных данных лица, предоставляющего эти услуги.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ЦБ страховые компании черный список
Материалы по теме
Минцифры пообещало онлайн-оформление полиса ОМС до конца года
Экономика
«Ведомости» узнали о предложении Минфина объединить ОМС и ДМС
Общество
Наличие бумажного полиса ОМС стало необязательным при посещении врача
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter