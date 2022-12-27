ЦБ опубликовал черный список нелегальных страховщиков

Регулятор внес в черный список 17 нелегальных страховщиков и посредников и перечислил, с какими ситуациями человек может столкнуться при взаимодействии с ними

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России опубликовал список страховых компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Всего в черный список внесены 17 нелегальных страховщиков и посредников.

Среди них:

страховое агентство ГОССТРАХ;

служба ОСАГО-БЛАНК;

Be Insurance;

сервис поиска и продажи страховых и иных услуг и продуктов «СА АВТОДОГОВОР»;

группы (сообщества) в социальной сети «ОСАГО Онлайн», «ОСАГО Россия», «ОСАГО Полисы Электронного е-осаго (Тех.Осмотр)» и другие.

«Деятельность нелегальных компаний влечет риски существенных потерь для потребителей. Например, если человек приобретет у нелегала страховой полис, то при наступлении страхового случая он не получит выплаты, а если это страхование ответственности, то еще и будет должен возмещать ущерб противоположной стороне из своего кармана», — пояснил регулятор.

Законодательство России предусматривает, что страховой деятельностью могут заниматься только компании, имеющие лицензию регулятора. Сведения о них вносятся в единый государственный реестр субъектов страхового дела, который ведет и публикует на своем сайте Банк России. Страховая компания может привлекать посредников — страхового брокера или страхового агента. Деятельность страховых брокеров лицензируется, агенты действуют на основании договора со страховой компанией.

Центробанк предупредил, что ООО, которые якобы являются страховыми брокерами, могут предлагать услуги по оформлению страховых полисов разных страховых компаний, не имея лицензии и агентских договоров со страховыми компаниями.

Существуют компании, предлагающие на сайте полисы ОСАГО «без выплат при ДТП» по цене, значительно ниже рыночной, якобы от действующих страховых компаний. Для покупки полиса человеку необходимо лишь перечислить деньги частному лицу. «В реестре субъектов страхового дела сведений об этом сайте нет, на сайтах страховых компаний, от чьего имени продаются полисы, — тоже. Это может свидетельствовать о фиктивности выдаваемого полиса», — предупредили в ЦБ.

Также следует проявить бдительность, если на сайте, где предлагаются услуги страхового агента, опубликованы логотипы и тарифы компаний-партнеров, но отсутствуют сведения о наименовании и регистрационных данных лица, предоставляющего эти услуги.