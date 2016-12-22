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Пенсионные фонды резко активизировали инвестиции в российский госдолг
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Пенсионные фонды резко активизировали инвестиции в российский госдолг
Финансы, 27 дек, 18:46
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Пенсионные фонды резко активизировали инвестиции в российский госдолг
Среди покупателей ОФЗ немало негосударственных пенсионных фондов, которые из-за активизации оздоровления в банковском секторе и ужесточающихся требований со стороны ЦБ все больше интересуются госдолгом
Фото: Владислав Шатило / РБК

В среду, 27 декабря, Минфин провел два последних в 2017 году аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). Как следует из сообщений министерства, бумаги с погашением в 2020 году на 23,9 млрд руб. были размещены с доходностью 6,9% годовых, а с погашением в 2024 году — на 8,4 млрд руб. с доходностью 7,3% годовых. При размещении первого из этих выпусков спрос превысил предложение в 1,3 раза, а второго — 1,5 раза.

Среди покупателей немало негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые под конец года стали активнее интересоваться госдолгом.

Смена настроений

НПФ формируют существенную долю спроса на аукционах ОФЗ в последние недели, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Одна из основных причин — у НПФ появились свободные средства после санации «ФК Открытие» и Бинбанка. НПФ, связанные с этими банками, были докапитализированы Банком России, после чего суммарно у фондов могло появится 141,9 млрд руб. свободных средств, которые они могли разместить в ОФЗ, подсчитал Порывай.

Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов также отмечает, что у НПФ могли появиться свободные средства из ценных бумаг и депозитов банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора. К тому же фонды группы «ФК Открытие» были докапитализированы — то есть у них появились свободные средства, которые тоже можно инвестировать в ОФЗ или другие надежные бумаги, добавляет он.

Спрос НПФ на ОФЗ растет и в связи с вступлением в силу закона о рейтинговой системе, который лишил НПФ возможности инвестировать в бумаги эмитентов с рейтингами международных агентств, а рейтинги российских агентств успели получить далеко не все корпорации, отмечают аналитики. «В результате фонды были вынуждены инвестировать в ОФЗ — например, в нашем портфеле объем в эти бумаги вырос в два раза — с 6 до 12%. Если раньше эти бумаги служили подушкой безопасности, то теперь стали необходимостью», — говорит топ-менеджер одного из десяти крупнейших фондов. С ним согласен Порывай: «Из-за изменения рейтинговых требований НПФ лишились возможностей инвестирования во многие корпоративные бумаги и банковские депозиты. Освобождающуюся постепенно наличность они могли инвестировать в ОФЗ». Как указывал Центробанк, НПФ увеличили вложения в ОФЗ на 8 п.п., до 13% от всего объема пенсионных накоплений».

НПФ, по мнению руководителя аналитической службы Ассоциации НПФ (АНПФ) Евгения Биезбардиса​, можно условно разделить на две группы — те, кто стабильно инвестирует в ОФЗ, и те, кто начал увеличивать инвестиции в них по каким-то внешним причинам. Для последних ОФЗ — идеальный вариант: высоколиквидный, надежный и по всем показателям приемлемый для ЦБ. Доля ОФЗ в НПФ растет, но нельзя сказать, что растет спрос именно на каждый новый выпуск — при необходимости НПФ могут в любой момент купить эти бумаги на бирже, констатирует Биезбардис.

Стабильно пенсионные инвесторы — НПФ и ПФР — вместе держат до 20% всего рынка гособлигаций, указывает он.

Почему ОФЗ?

В «Обзоре финансовой стабильности» за второй–третий кварталы ЦБ в очередной раз остался недоволен доходностью НПФ: «С 2013 г. по конец II квартала 2017 г. НПФ показывали результаты управления пенсионными средствами (41% за 2,5 года) ниже доходности гособлигаций РФ (47%) при более высоком уровне принимаемого риска», — отмечается в документе.

Фондам сейчас очень интересны ОФЗ по нескольким причинам, перечисляет аналитик АКРА Юрий Ногин. Во-первых, при стресс-тестировании (станут обязательными для НПФ в феврале 2018 г.) ОФЗ считается безрисковым инструментом, и под него не нужно создавать дополнительный капитал, в отличие от займов муниципальных или субъектов Федерации. ОФЗ в принципе единственный актив, не подверженный отрицательной переоценке в ходе стресс-тестов. Во-вторых, для многих НПФ доходность 7% (такую, например, предлагает Минфин по сегодняшнему выпуску) является целевой, а сейчас доходность по другим высоконадежным инструментам (например, депозитам) ниже. В-третьих, ОФЗ — это высоколиквидный инструмент, необходимый для текущей деятельности НПФ. «Кроме того, согласно 580-П (регулирует инвестиции фондов), НПФ должны постепенно уменьшать объем инвестиций в банковский сектор. ОФЗ и в этих смыслах идеальный для НПФ инструмент», — заключает он.

Доходность по ОФЗ превышает инфляцию, при этом это высоколиквидный и надежный инструмент — то есть максимально привлекательный для фондов, согласен Митрофанов.

Кредитные риски эмитентов из частного сектора возросли, признает представитель НПФ «Сафмар», а госбумаги могут быть интересны с точки зрения увеличения консервативной составляющей инвестиционного портфеля НПФ. «Но все будет зависеть от доходности на момент размещения», — подчеркивает он.

По оценке Биезбардиса, НПФ активно участвовали в аукционах в среду. «Вместе с ПФР потенциал инвестиций пенсионных инвесторов с учетом высокого спроса со стороны нерезидентов и других участников рынка можно оценить в сумму 5–7 млрд руб.», — отмечает он. Однако фондам придется бороться за эти бумаги с банками с их профицитом ликвидности, а также нерезидентами, держащими до трети всех ОФЗ, заключает Биезбардис.

ЦБ настойчиво рекомендует фондам наращивать долю ОФЗ, указывает Ногин из АКРА. Однако снижение аппетита к риску чревато снижением доходности, в том числе начисляемой на счета будущих пенсионеров, предостерегает он.

Автор: Анна Холявко.
Теги: Центробанк , НПФ , АНПФ
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