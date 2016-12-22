«Яндекс» увязал интерес пользователей к биткоину с его стоимостью

Количество поисковых запросов россиян про биткоин зависит от его курса, пришли к выводу в «Яндексе». В конце 2017-го, когда курс криптовалюты бил новые рекорды, россияне интересовались им даже больше, чем курсом доллара

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

«Яндекс» исследовал интерес своих пользователей к биткоину, сравнив количество запросов про криптовалюту в своем поисковике с ее курсом на сайте coindesk.com. Анализ специалистов компании опубликован на странице «Исследования Яндекс».

Согласно ему, первые единичные запросы о биткоине в поиске «Яндекса» были обнаружены сразу после официальной регистрации криптовалюты — в 2009 году. Тогда биткоин, как заметили исследователи, «был известен лишь в узком кругу подписчиков криптографической рассылки», где появлялись сообщения его создателя. «Слабый, но стабильный» поток запросов про криптовалюту эксперты зафиксировали уже в середине 2010 года. Тогда материал о биткоине был опубликован на сайте Slashdot, в этом же году в сети начали появляться первые криптовалютные биржи, на которых биткоин можно было обменять на реальную валюту.

В феврале 2011 года биткоин, как напомнили в «Яндексе», впервые сравнялся по стоимости с американским долларом. После этого количество поисковых запросов россиян про эту криптовалюту зависело от его курса, выяснили аналитики.

«Бум» по числу запросов про биткоин в российском поисковике специалисты зафиксировали в конце 2017 года. Курс криптовалюты тогда почти каждый день бил новые рекорды. Максимальной в истории стоимости биткоин достиг 17 декабря прошлого года, в ходе электронных торгов на сайте coinmarketcap он тогда достиг отметки $20042​. В поисковике «Яндекса» в этот период, как рассказали исследователи, «из тысячи запросов как минимум два были про биткоин». Стоимостью криптовалюты, по оценкам специалистов, пользователи тогда интересовались «даже немного больше, чем курсом доллара».

Также всплеск запросов про биткоин в прошлом году эксперты зафиксировали после июньской атаки вируса Petya (от пострадавших он требовал перевести на счета вымогателей биткоины) и после разделения биткоина на две криптовалюты в августе.

В целом аналитики увидели взаимосвязь между числом запросов и количеством новостей про биткоин. «С ростом стоимости валюты увеличивается число публикаций в СМИ, что в свою очередь стимулирует интерес пользователей поиска», — отмечается в исследовании «Яндекс». Самой заметной темой запросов про криптовалюту эксперты назвали стоимость биткоина. Вторым по популярности стал вопрос «что такое биткоин».

Курс биткоина ​на 27 ноября на сайте coindesk.com оценивается в $3790. Ниже $4 тыс. криптовалюта опустилась только 25 ноября (ее цена тогда установила годовой минимум на уровне в $3600).​ На следующий день, 26 ноября, среднерыночная стоимость этой криптовалюты достигла отметки в $4100.