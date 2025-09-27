Rapira ответил на данные о рейдах силовиков из-за вывода средств в Дубай

Силовики проверяют криптообменники в Москве-Сити уже две недели, но данных о связи рейдов с выводом средств в Дубай у Rapira нет, заявили в компании

В криптообменниках в Москва-Сити действительно проходят проверки силовиков уже в течение двух недель, но данных о том, что они связаны с незаконным выводом денежных средств в Дубай (ОАЭ) нет. Об этом заявили РБК в пресс-службе криптовалютной биржи Rapira.

От том, что в Москва-Сити» идут рейды силовиков, которые сопровождаются изъятием оборудования и миллионов долларов из криптообменников, ранее сообщил телеграм-канал Baza. По его информации, проверки идут уже около трех недель, а поводом для них стал незаконный вывод денег через границу в Дубай.

«Действительно, органы власти уже две недели проводят проверки обменных пунктов, однако у нас нет сведений относительно вывода денежных средств в Дубай», — сообщили в компании.

Baza писал, что в деле, с которым связаны рейды силовиков, могут фигурировать и некоторые чиновники. Расследование, по его информации, сосредоточено преимущественно на Rapira и еще одном криптообменнике — Mosca. Неделю назад, как писал канал, в одном из таких пунктов было изъято более $10 млн, 100 млн руб. и €200 тыс.

Кроме того, как утверждал Baza, средства были заморожены еще в нескольких китайских криптообменниках.

Мероприятия, по сведениям телеграм-канала, производятся в рамках процессуальной проверки без возбуждения уголовного дела.

РБК направил запрос в Mosca, а также обратился за комментарием в ФСБ по Москве, СК по Москве и в СКР.

Обыски, связанные с криптообменниками, начались в России еще осенью 2024 года. Полиция проводила их по десяткам адресов в Санкт-Петербурге и других регионах. Были возбуждены уголовные дела по ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

В общей сложности мероприятия затронули 14 регионов, число фигурантов дел превысило 90 человек. Речь шла о деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex.

Следователи пришли к выводу, что преступное сообщество создали в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, в структуру входили 33 онлайн-сервиса. По версии СК, фигуранты дела «вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов», как правило, их клиентами становились хакеры и киберпреступники, которые таким образом отмывали преступные доходы.

За 2023 год оборот группировки превысил 112 млрд руб., криминальный доход — 3,7 млрд руб.