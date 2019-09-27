В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

За июль-август операторы связи выявили подмену номеров банков в 198 случаях. При этом в ЦБ пояснили, что указанное число — это фактически количество номеров, и статистика не показывает, сколько именно жалоб поступило от клиентов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Согласно информации, которую Банк России представил на консультационном совете по развитию национальной платежной системы, за июль — август регулятор направил операторам связи информацию о свыше 2,5 тыс. номеров, с которых поступали звонки клиентам банков. В результате операторы в 218 случаях заблокировали номер, в 59 — ввели ограничения на использование финансовых сервисов. Подмена номера банка была выявлена в 198 случаях. Отмечается, что в боле 2 тыс. случаев было отказано в принятии мер реагирования из-за «отсутствия правовых оснований».

«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров», — пояснил газете первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, подмены номера коснулись широкого круга банков, а на сообщения Центробанка о мошеннических звонках реагируют не все операторы. В ряде случаев они бездействуют, ссылаясь отсутствие такой обязанности в законе «О связи», добавил Сычев. По его словам, очередной всплеск мошеннических звонков наблюдался в сентябре.

Замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев подтвердил, что зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка. Он указал, что к середине лета доля таких звонков достигла 35% от общего количества мошеннических звонков. В Росбанке сообщили о всплеске звонков мошенников в начале июля, такие звонки также зафиксировал Альфа-банк.