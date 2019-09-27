Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам

Другой источник задолженностей в последнее время был связан с задержками в платежах в адрес России за поставленные или находящиеся в процессе поставки вооружения из-за санкций США. Так, в апреле 2018 года Государственный банк Индии прекратил платежи за поставки российских вооружений, после того как США ввели санкции против «Рособоронэкспорта», сообщали индийские СМИ. Вопрос не был урегулирован более года, однако в итоге стороны нашли альтернативу долларовым платежам. Индия уже все выплатила, сообщил в недавнем интервью РБК глава «Ростеха» (владеет «Рособоронэкспортом») Сергей Чемезов.
Традиционными покупателями российского оружия являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Египет. Эти страны потенциально могут иметь долговые обязательства перед Россией.
В этом году в проекте бюджета на ближайшую трехлетку Минфин также впервые указал «Рособоронэкспорт» в качестве бенефициара госгарантий на сумму до $500 млн по экспортным контрактам на поставку продукции военного назначения в 2020 году. Промсвязьбанк в 2019 году был назначен агентом по вопросам предоставления и исполнения госгарантий и сохранит эту функцию в 2020 году, следует из проекта бюджета.
Сейчас сопровождение всех долгов иностранных государств перед Россией, то есть внешних финансовых активов страны, ведет ВЭБ.РФ. Госкорпорация занимается учетом, использованием, обслуживанием и погашением кредитов, предоставленных бывшим СССР и Россией иностранным заемщикам, проводит соответствующие банковские операции, говорится на ее сайте. ВЭБ также предоставляет свою экспертизу властям насчет согласования возможных условий и схем предоставления и реструктуризации государственных кредитов иностранным заемщикам. ВЭБ сопровождает и долги по оборонным контрактам. Например, он вел учет по кредиту, предоставленному Венесуэле на поставки вооружений, следовало из данных Счетной палаты. Комиссионный доход ВЭБа по агентским соглашениям в прошлом году составил 500 млн руб., следует из отчетности госкорпорации по МСФО.
ВЭБ сохранит за собой статус агента правительства, следует из поправок в бюджет: несмотря на новую роль Промсвязьбанка, упоминание функций ВЭБа из документа не исчезло. В пресс-службе ВЭБа, отвечая на вопрос, действительно ли управление долгами иностранных государств по оборонному комплексу перейдет Промсвязьбанку, сказали, что «ВЭБ.РФ продолжает выполнять функции агента правительства по этим обязательствам». В Промсвязьбанке отказались от комментариев, РБК направил запрос в Минфин.
Как следует из документа, новые полномочия даются Промсвязьбанку пока что на 2020 год. «Думаю, что ПСБ, став агентом, рассчитывает получать дополнительный комиссионный доход», — говорит аналитик Moody's Петр Паклин. «Промсвязьбанк активно работает с оборонной промышленностью, часть предприятий которой находится под санкциями. Дополнительная роль агента правительства России вряд ли добавит что-то существенное к его риск-профилю», — пояснил он. Промсвязьбанк получил статус опорного банка для оборонного комплекса в 2018 году. Правительство долго выбирало подходящий банк, среди кандидатов называли «Глобэкс» и Связь-банк. Опорный банк для ОПК потребовался, так как крупнейшие кредиторы оборонки оказались под риском санкций.
«Доходы ПСБ от выполнения новых функций, скорее всего, будут незначительными. В этой связи понятно желание правительства России минимизировать риски госбанков и госкомпаний, которые не связаны или слабо связаны с ОПК и имеют значительный объем публичного долга. К этой категории как раз и относится ВЭБ.РФ», — считает управляющий директор НКР Станислав Волков.
Сначала список допущенных к работе с деньгами ОПК банков был засекречен, а затем кредитные организации стали передавать ПСБ портфели кредитов оборонным предприятиям. Процесс пока не завершился, портфель оборонных кредитов Промсвязьбанка превышает 200 млрд руб., говорил глава ПСБ Петр Фрадков «Коммерсанту» в июне. Первый вице-премьер Антон Силуанов оценивал портфель кредитов, которые должен получить ПСБ, в 1 трлн руб. Крупнейшие портфели были у Сбербанка и ВТБ. Помимо ПСБ финансировать оборонку будут Новикомбанк и банк «Россия», но опорный банк будет обеспечивать 70% потребностей ОПК. Промсвязьбанк создавался, чтобы обезопасить другие кредитные организации от возможных санкций, и сам под санкции пока так и не попал. В банке к ним готовятся и особых сложностей не ждут, говорил Фрадков.
С точки зрения санкционных рисков все зависит от страны, с которой будет работать ПСБ, замечает советник Pen&Paper по санкционному праву Сергей Гландин. «Россия продает оружие таким странам, которые находятся не только под американскими санкциями. Если это, например, Сирия или Иран, то санкционные риски возрастут», — пояснил Гландин.
По мнению Волкова, уровень санкционных рисков для Промсвязьбанка и компаний российской оборонки «в большей степени определяется не столько их конкретными действиями, а внутриполитической и внешнеполитической повесткой США».