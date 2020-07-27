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Финансы ,  
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Mastercard запустила платформу для «электронных чаевых»

Сервис электронного приема чаевых построен совместно с платформой Etiquette, к нему уже подключились две сети ресторанов.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Международная платежная система Mastercard запустила в России платформу для безналичного приема чаевых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«В основе безналичных чаевых — специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО)», — говорится в сообщении.

Желающие присоединиться к системе ресторанные сети должны подключить своих сотрудников к сервису Etiquette. Гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. На веб-странице сервиса в своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму чаевых. Оплатить их он может любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay.

Создатели системы подчеркнули, что для реализации функционала никаких приложений гостям скачивать не нужно, сервис работает в браузере.

Mastercard вслед за Visa запустит платформу для «электронных чаевых»
Финансы
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Платформу с подобными функциями летом 2019 года запустила платежная система Visa. Она разработана совместно с «Русским стандартом». Для получения чаевых официант должен ввести на POS-терминале нужную сумму, а посетитель кафе просто приложить к нему карту для списания денег.

Как ранее писал РБК, с весны 2019 года платформа для чаевых от Mastercard работает на украинском рынке: официант выбирает на платежном терминале опцию «оплата с чаевыми», вводит свой уникальный номер и сумму заказа. Затем терминал предлагает ввести 5, 10 или 15% от стоимости заказа или любую другую сумму на усмотрение самого клиента.

О разработке платформы «электронных чаевых» на российском рынке Mastercard объявила в январе 2020 года и обещала запустить ее до конца года.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: чаевые, Mastercard, электронные платежи
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