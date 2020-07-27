Mastercard запустила платформу для «электронных чаевых»

Сервис электронного приема чаевых построен совместно с платформой Etiquette, к нему уже подключились две сети ресторанов.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Международная платежная система Mastercard запустила в России платформу для безналичного приема чаевых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«В основе безналичных чаевых — специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, на которой в России уже реализован ряд проектов денежных переводов. Эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» (ООО)», — говорится в сообщении.

Желающие присоединиться к системе ресторанные сети должны подключить своих сотрудников к сервису Etiquette. Гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. На веб-странице сервиса в своем смартфоне гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму чаевых. Оплатить их он может любой банковской картой, а также через мобильные кошельки Apple Pay или Google Pay.

Создатели системы подчеркнули, что для реализации функционала никаких приложений гостям скачивать не нужно, сервис работает в браузере.