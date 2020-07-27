Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Сбербанка

Большинство пользователей жалуется на невозможность перевести деньги (85%), остальные — на проблемы с входом в систему и сбой в работе всех сервисов

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Пользователи Сбербанка жалуются на невозможность использовать его сервисы для перевода средств. На сайте Downdetector.ru число жалоб на сбой начало резко расти после 12:30 мск: за полчаса число сообщений выросло с двух до почти 700.

При этом большинство пользователей жалуется на невозможность перевести деньги (85%), остальные — на проблемы с входом в систему и сбой в работе всех сервисов.

На странице Сбербанка в сети Twitter также появились жалобы. Пользователи сообщают о сбоях в работе приложении и невозможности отправить деньги.

В пресс-службе кредитной организации РБК подтвердили, что некоторые клиенты Сбербанка в понедельник действительно могли столкнуться с трудностями при переводе средств через мобильное приложение.

«В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе.