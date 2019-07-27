Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах

Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
В IRC не уточнили, о каких конкретно нарушения идет речь, однако держатели криптовалют могут облагаться различными налогами, в том числе на прирост капитала, отмечает издание.
«Налогоплательщикам стоит отнестись к этим письмам очень серьезно», — сказал глава IRC Чак Реттиг. По его словам, теперь налоговая служба будет прилагать больше усилий в области, связанной с криптовалютами.
В IRS обеспокоены тем, что криптовалюты могут использовать для уклонения от налогов. В ведомстве заявили, что все держатели крипты должны получить письма до конца августа. Представитель IRS отказался отвечать на вопрос WSJ о том, как налоговая служба получила информацию о держателях криптовалют и их транзакциях.