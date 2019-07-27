Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах

В прошлом году налоговая служба США получила данные о 13 тыс. владельцах криптовалют. Теперь 10 тыс. из них поступают письма с напоминанием о необходимости платить налоги

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Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.

В IRC не уточнили, о каких конкретно нарушения идет речь, однако держатели криптовалют могут облагаться различными налогами, в том числе на прирост капитала, отмечает издание.

«Налогоплательщикам стоит отнестись к этим письмам очень серьезно», — сказал глава IRC Чак Реттиг. По его словам, теперь налоговая служба будет прилагать больше усилий в области, связанной с криптовалютами.

В IRS обеспокоены тем, что криптовалюты могут использовать для уклонения от налогов. В ведомстве заявили, что все держатели крипты должны получить письма до конца августа. Представитель IRS отказался отвечать на вопрос WSJ о том, как налоговая служба получила информацию о держателях криптовалют и их транзакциях.