Генпрокуратура и ФНС нашли неуплату налогов участниками нацпроектов

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Генпрокуратура совместно с ФНС России организовали работу по пресечению случаев уклонения крупных участников нацпроектов от налоговых обязательств и вывода бюджетных средств в теневой оборот через фиктивные банкротства. В ходе надзорных проверок 2024-2025 годов особое внимание уделено реализации национальных проектов «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Образование» с общим годовым объемом финансирования свыше 2 трлн руб.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что к исполнению нацпроектов привлекались компании, планировавшие вывести и легализовать средства. По итогам работы за указанный период ведомствами была исключена искусственная задолженность на 1,3 млрд руб., возвращены в конкурсную массу деньги и имущество на 670 млн руб., в бюджет поступило свыше 4 млрд руб. налогов.

При проверке деятельности компании-исполнителя проектов «Здравоохранение» и «Демография» в Москве, Татарстане, Крыму, Ленинградской и Костромской областях, надзорными органами было выявлено, что она не выполняла свои обязательства и выводила средства через подложные документы с аффилированными фирмами. По данным Генпрокуратуры, сумма заключенных ею контрактов составила 3,7 млрд рублей. В итоге суд признал фиктивной ее задолженность в 1 млрд руб.

Также Генпрокуратура и ФНС в ходе проверок подтвердили законность решений налоговых органов о взыскании 7,2 млрд руб. недоимок с недобросовестных исполнителей нацпроектов. Например, в Тамбовской области прокуратура добилась отказа в иске компании, занизившей НДС на 1,6 млрд руб. через сеть фирм-однодневок. Аналогично пресечена схема уклонения от уплаты 718 млн руб. НДС исполнителем проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» в трех регионах.