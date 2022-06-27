«Коммерсантъ» сообщил об обсуждении обнуления НДС на допуслуги гостиниц

Власти изучают возможность обнулить НДС на допуслуги гостиниц: питание, фитнес и СПА-процедуры, пишет газета. Сейчас выручка от этих услуг облагается налогом в 20%

Российские власти обсуждают возможность обнуления с 2022 года НДС на дополнительные услуги гостиниц, включая питание, фитнес и СПА-процедуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания в Минфине с участием Федеральной налоговой службы (ФНС) и «Опоры России». Один из участников встречи подтвердил, что вопрос прорабатывается.

Сейчас выручка от этих дополнительных услуг гостиниц облагается налогом в 20%. По словам главы проектов «НЭО Центра» Дмитрия Иванова, в случае принятия инициативы гостиницы смогут сэкономить до 10 млрд руб. в год.

«Для бюджета это несущественная сумма, но правительство сейчас сконцентрировано на системно значимых отраслях, куда гостиничный бизнес не входит», — отметил он.

В начале марта правительство России поддержало обнуление ставки НДС для организаций гостинично-туристической сферы. Такая ставка будет действовать в течение пяти лет для объектов размещения, а также для компаний, оказывающих туристические и экскурсионные услуги. Тем не менее участники рынка посчитали эту меру недостаточной.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов подчеркнул, что новый кризис ухудшил ситуацию на рынке и сейчас гостиницы на юге страны страдают из-за ограничений на полеты, введенных после начала военной операции. По данным экспертов, спрос на курорты Краснодарского края летом упал на 10% год к году, а в Крыму — на 40%.

Прасов назвал меру по обнулению НДС для дополнительных услуг критичной для гостиничной отрасли, поскольку доля допуслуг в выручке городских отелей составляет 30%, а загородных отелей — 50%.

Читайте на РБК Pro Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов Инструкции Pro Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов Инструкции Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи

Российский союз предприятий туриндустрии также обращался с аналогичной инициативой в Ростуризм.

Материал дополняется