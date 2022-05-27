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ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Теперь минимальная ставка по кредиту на сумму до 7 млн руб. составит 6,9% при соблюдении дополнительных условий. ВТБ принял решение снизить ставку после уменьшения ключевой ставки Центробанком до 11%
ВТБ VTBR ₽0,01867 -0,69% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 27 мая минимальная ставка по кредитам наличными в ВТБ составит 6,9% при условии страхования и дополнительного дисконта за онлайн-заявку, сообщили РБК в банке.

Накануне, 26 мая, ЦБ снизил ключевую ставку с 14 до 11%, поэтому ВТБ решил скорректировать ставки по кредитам, они снизились сразу на 3 п.п. В целом за май стоимость кредитов упала на 6 п.п., минимальный порог ставок почти приблизился к уровню на начало года, отметили в банке

Оформить кредит наличными на сумму от 30 тыс. до 7 млн руб. по ставке от 6,9% можно при выборе программы страхования и дополнительного дисконта в 0,4 п.п. за подачу заявки на сайте банка, в мобильном приложении или через контакт-центр. Кредит можно получить на любые цели на срок до семи лет.

Как отметил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин, в мае благодаря снижению ставок банк уже зафиксировал увеличение спроса на кредиты (за неполный месяц было выдано на 45% больше кредитов, чем в апреле), ожидается, что новое снижение не только поспособствует дальнейшему повышению спроса, но и повысит потребительскую и покупательскую активность населения.

«Несмотря на это, говорить о полном восстановлении рынка потребкредитов пока рано, потому что объем продаж все еще намного ниже прошлогодних значений», — подчеркнул Благинин.

«Катастрофы не будет»: что произойдет с ипотекой после снижения ставки ЦБ
Недвижимость
ЦБ на внеплановом заседании в четверг, 26 мая, снизил ставку сразу на 3 п.п., до 11% годовых&nbsp;

Накануне о снижении ставок по своим продуктам заявил и Сбербанк. Глава финансовой организации Герман Греф заявил «РИА Новости» в ответ на соответствующий вопрос, что это произойдет «обязательно».
 

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