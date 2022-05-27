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Минфин не поддержал отмену НДФЛ с доходов по российским ценным бумагам

Минфин не видит необходимости в отмене НДФЛ на купоны по облигациям вслед за освобождением от налогов банковских вкладов. Для снижения нагрузки на инвесторов достаточно существующих налоговых вычетов, уверены в ведомстве
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство финансов не поддержало предложение об освобождении доходов граждан по российским ценным бумагам от НДФЛ, следует из письма ведомства в адрес Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель АВО.

Письмо с соответствующими предложениями ассоциация направила в конце марта, после того как Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов по банковским вкладам, полученных в 2021 и 2022 годах. Члены ассоциации предложили Минфину поддержать такое же налоговое послабление и в отношении купонных доходов по облигациям российских эмитентов. Речь идет как об облигациях, обращающихся на рынке ценных бумаг, так и о коммерческих бондах (размещаются путем закрытой подписки).

«Ситуация, в которой от НДФЛ освобождены только вклады физических лиц, ведет к перетоку финансовых ресурсов в банки», — говорилось в письме ассоциации. Но из-за жесткого подхода банков к кредитованию корпоративных заемщиков поступление накопленных на вкладах денег в реальный сектор экономики сдерживается, считают в АВО. Поэтому необходимо уравнивание налоговых условий для доходов по вкладам и облигациям.

Аналогичное предложение ассоциация направляла в Банк России. Там инициативу поддержали частично, писал РБК: регулятор указал, что применение преференций ко всем эмитентам и ее неограниченность во времени «приведет к образованию значительных выпадающих доходов бюджета». В качестве альтернативного варианта в ЦБ готовы были рассмотреть предложение о введении налоговых каникул, сузив целевую категорию эмитентов до высокотехнологичных компаний с выручкой до 25 млрд руб. и компаний — субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, ЦБ предлагал ограничить каникулы периодом 2022–2024 годов.

Налоговые вопросы находятся в компетенции Минфина, а в департаменте налоговой политики ведомства не поддержали дополнительные преференции для инвесторов. «Действующей системой налогообложения по налогу на доходы физических лиц предусмотрены инвестиционные налоговые вычеты, которые ориентированы на снижение налоговой нагрузки налогоплательщиков, осуществляющих инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг», — указал Минфин в ответе АВО.

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В комментарии РБК член совета АВО Алексей Пономарев сказал, что отрицательная позиция Минфина «вызывает недоумение». По его мнению, необходимость уплаты 13% с дохода по ценным бумагам делает их менее привлекательными для инвесторов по сравнению с банковскими вкладами, освобожденными от НДФЛ. «Это привело к тому, что компании среднего бизнеса фактически утратили возможность привлечения долгосрочного биржевого финансирования, необходимого как для текущей деятельности, так и для реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению и модернизации производств», — отметил Пономарев. Одновременно, начиная с марта 2022 года, банки серьезно ужесточили лимиты на кредитование среднего бизнеса, что вызвало жесточайший дефицит капитала у предприятий, добавил он.

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С предложением об отмене НДФЛ по доходам от ценных бумаг выступала и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Как сообщал ее глава Алексей Тимофеев, эта инициатива оформлена в законопроект, направленный для обсуждения в правительство. Документ предусматривает отмену НДФЛ на доход в виде купонов и дисконта по облигациям за 2022 год и отмену НДФЛ на доход по операциям с ценными бумагами, возникший из-за изменения курса рубля. На данный момент законопроект все еще находится на обсуждении, уточнил Тимофеев РБК.

РБК направил запрос в Минфин.

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Маргарита Мордовина
Инвестиции Минфин РФ НДФЛ
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