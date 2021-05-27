В наблюдательный совет ВТБ войдет богатейшая женщина России

Наблюдательный совет ВТБ покинут глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и глава «Траста» Александр Соколов. Среди новых членов совета — основатель Wildberries, богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук (Фото: РБК)

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук войдет в наблюдательный совет ВТБ. Об этом РБК сообщили два источника, близких к набсовету. В четверг, 27 мая, набсовет рассмотрит решение включить ее в свой состав в качестве независимого члена. Финальный состав будет утвержден на годовом общем собрании акционеров ВТБ, которое пройдет 30 июня в заочной форме.

Представитель ВТБ после публикации материала подтвердил вхождение Бакальчук в набсовет банка. «Уверен, что опыт Татьяны и ее энергия помогут банку в реализации дальнейших планов развития, особенно в части цифровизации бизнеса и перевода банковских продуктов и сервисов «в цифру», — отметил президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин, чьи слова передала пресс-служба банка.

В пресс-службе Wildberries после публикации сообщили, что одной из главных причин принять приглашение ВТБ для Бакальчук стала возможность усилить фокус в стратегии банка на поддержку малого и среднего бизнеса, предпринимателей и самозанятых.

Планируется, что наблюдательный совет покинут глава банка «Траст» Александр Соколов (как уточнил один из собеседников РБК, по собственной просьбе) и глава «Открытия» Михаил Задорнов: ВТБ в начале марта опубликовал список кандидатур в набсовет, в котором их не было. Количество независимых членов набсовета увеличится с одного до двух (вторым станет Бакальчук). «Увеличение количества независимых членов, безусловно, повышает качество корпоративного управления. Это важно для банка как для социально-ответственного бизнеса, разделяющего принципы ESG», — сказал Костин.