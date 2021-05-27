В наблюдательный совет ВТБ войдет богатейшая женщина России

Чем известна Татьяна Бакальчук
Основательница и генеральный директор интернет-гиганта Wildberries Татьяна Бакальчук — одна из богатейших женщин мира, российский Forbes в 2021 году оценивает ее состояние в $13 млрд. Как следует из рейтинга журнала, она является богатейшей женщиной страны, а в общем рейтинге российских бизнесменов занимает 13-е место. Бизнес Wildberries выпускница Московского государственного областного социально-гуманитарного института начала, находясь в первом декретном отпуске в 2004 году (сейчас у Бакальчук пятеро детей). До того как открыть свое дело, Бакальчук занималась репетиторством английского языка, но оно не приносило необходимого дохода, и она задумалась о собственном бизнесе. Вместе с супругом Владиславом Бакальчуком (ему принадлежит 1% Wildberries) она запустила продажи жителям России одежды из каталогов Otto и Quelle. Первично развитию онлайн-магазина, по словам самой Бакальчук, помогло то, что, в отличие от конкурентов, Wildberries поставил ниже, чем у конкурентов, агентское вознаграждение (10%) и не стал брать предоплату с заказчиков в Москве. А в дальнейшем Wildberries одним из первых решил проблему большинства онлайн-магазинов в преодолении «последней мили» и примерки вещей — компания активно открывала пункты выдачи заказов. По собственным данным, сейчас их более 115 тыс.
По результатам 2020 года оборот Wildberries вырос на 96% и составил 437,2 млрд руб., а число заказов увеличилось вдвое — до 323,8 млн руб. Больше всего продаж маркетплейсу приносит fashion-сегмент: в 2020 году на него пришлось 50% годовой выручки. В феврале 2021 года компания запустила продажи во Франции, Италии и Испании, теперь она работает в 13 странах (включая Россию).
Почему меняется набсовет ВТБ
«Открытие», санированное в 2017 году и сейчас принадлежащее Банку России, до конца прошлого года владело 9% акций ВТБ, но в декабре передало их «Трасту», на базе которого ЦБ создал банк непрофильных активов («Открытие» готовится к частичной приватизации, и акции ВТБ на его балансе ЦБ счел непрофильными). А в мае 2021 года этот пакет на рыночных условиях продал уже и «Траст». При этом НПФ «Открытие», которому, в свою очередь, принадлежит еще один крупный пакет ВТБ (5,75%), продавать его пока не собирается. Гендиректор фонда Михаил Моторин как раз войдет в набсовет ВТБ, следует из мартовского раскрытия госбанка.
О том, что состав наблюдательного совета госбанка может измениться, 26 мая говорил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Есть варианты, когда компонент дивидендов по привилегированным акциям и состав наблюдательного совета может быть изменен», — говорил он журналистам, отвечая на вопрос о переносе годового собрания акционеров в 2021 году. Изначально оно должно было пройти 4 июня, однако затем ВТБ отменил эту дату. «Коммерсантъ» писал, что это могло произойти из-за пересмотра размера дивидендов по привилегированным акциям, держателями которых являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов (вознаграждение по таким бумагам получает российский бюджет). Как уточнил Пьянов, основная причина, по которой было перенесено собрание, связана с тем, что все акционеры за 30 дней до его даты должны получить вариант протокола согласования и предложениями по голосованию, а решение о том, как будет выглядеть окончательная повестка, определяет как раз наблюдательный совет.
27 мая Пьянов уточнил, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня, а заседание набсовета, на котором будет принято решение по этой дате, — 27 мая. При этом топ-менеджер подчеркнул, что дивиденды по обыкновенным акциям составят 50% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, но по «префам» могут измениться.
В набсовет ВТБ также должны войти (как и сейчас) глава банка Андрей Костин, вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.