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Финансы ,  
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Россияне стали больше инвестировать в иностранные акции

Россияне продолжили скупать иностранные акции в первом квартале, причем интенсивнее, чем в 2020 году. ЦБ видит риски валютизации сбережений населения, но пока считает их управляемыми
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В первом квартале 2021 года россияне ускоренными темпами вкладывались в акции иностранных компаний по сравнению с прошлым годом, сообщил Банк России в обзоре рисков финансовой стабильности.

Как отметили в ЦБ, вложения в ценные бумаги нерезидентов выросли на 220 млрд руб. за первые три месяца этого года и достигли 836 млрд руб. Для сравнения: за 2020 год прирост вложений в акции нерезидентов равнялся 346 млрд руб. В то же время объем акций российских компаний на счетах физлиц в начале 2021 года сократился на 8 млрд руб., хотя в 2020 году прирост вложений в акции резидентов составил 341 млрд руб.

«Большим спросом пользовались иностранные акции и облигации, стоимость которых уверенно росла вследствие масштабных монетарных и фискальных мер поддержки экономики со стороны развитых стран», — отметили в ЦБ. Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 6 и 2% за первый квартал 2021 года. Индекс Мосбиржи за этот же период вырос на 7,7%, индекс РТС — на 6,4%.

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Фото:Андрей Любимов / RBC / TASS

Акции нерезидентов в основном приобретались физлицами на Санкт-Петербургской бирже: за первые три месяца 2021 года чистые покупки иностранных акций там стали превышать чистые покупки бумаг российских компаний, которые торгуются преимущественно на Московской бирже. Помимо высокой валютной доходности, привлекательность иностранных акций ЦБ объясняется возможностью диверсификации вложений по валютам, странам и отраслям. Среди лидирующих отраслей в иностранных бумагах, купленных россиянами, сектор высоких технологий (31%) и транспорт (10%), а в российских бумагах — нефтегазовая отрасль (33%) и горнодобывающая промышленность (10%).

Впрочем, интерес граждан к локальным облигациям поддержал российский фондовый рынок. Физлица в 2020 году купили российские облигации на 365 млрд руб., в то время как облигации иностранных эмитентов всего на 128 млрд руб. В 2021 году рост вложений физлиц в облигации резидентов продолжился: россияне вложили в российские бонды еще 201 млрд руб. (и только 28 млрд руб. в бонды иностранных компаний). В абсолютном выражении вложения в российские облигации на конец первого квартала 2021 года составляли 2,139 трлн руб. против 671 млрд руб. вложений в зарубежные облигации.

В целом фондовый рынок за прошлый год и первый квартал превзошел банковскую систему: на рублевые депозиты россияне положили 849 млрд руб., а с валютных вкладов сняли 455 млрд руб. В то же время граждане купили российские облигации и акции на 793 млрд руб., а иностранные — на 721 млрд руб.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Банк России обеспокоен ростом вложений граждан в зарубежные ценные бумаги, так как видит в этом риск негативного влияния на их финансовое положение. С одной стороны, ЦБ отмечает, что сбережения населения валютизируются и становятся более зависимыми от колебаний котировок на фондовых рынках. Кроме того, алгоритмы оценки рисков физическими лицами могут быть не до конца отработанными. Риски также могут быть связаны с высокой концентрацией вложений в определенных популярных акциях.

С другой стороны, растет отраслевая и страновая диверсификация активов и потенциальная доходность сбережений. Пока ЦБ считает риски умеренными и управляемыми и не видит необходимости в мерах по дестимулированию вложений в иностранные инструменты.

Автор
Павел Казарновский Павел Казарновский
ЦБ Валюта иностранные активы
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