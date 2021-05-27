Россияне стали больше инвестировать в иностранные акции

Россияне продолжили скупать иностранные акции в первом квартале, причем интенсивнее, чем в 2020 году. ЦБ видит риски валютизации сбережений населения, но пока считает их управляемыми

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В первом квартале 2021 года россияне ускоренными темпами вкладывались в акции иностранных компаний по сравнению с прошлым годом, сообщил Банк России в обзоре рисков финансовой стабильности.

Как отметили в ЦБ, вложения в ценные бумаги нерезидентов выросли на 220 млрд руб. за первые три месяца этого года и достигли 836 млрд руб. Для сравнения: за 2020 год прирост вложений в акции нерезидентов равнялся 346 млрд руб. В то же время объем акций российских компаний на счетах физлиц в начале 2021 года сократился на 8 млрд руб., хотя в 2020 году прирост вложений в акции резидентов составил 341 млрд руб.

«Большим спросом пользовались иностранные акции и облигации, стоимость которых уверенно росла вследствие масштабных монетарных и фискальных мер поддержки экономики со стороны развитых стран», — отметили в ЦБ. Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 6 и 2% за первый квартал 2021 года. Индекс Мосбиржи за этот же период вырос на 7,7%, индекс РТС — на 6,4%.

Акции нерезидентов в основном приобретались физлицами на Санкт-Петербургской бирже: за первые три месяца 2021 года чистые покупки иностранных акций там стали превышать чистые покупки бумаг российских компаний, которые торгуются преимущественно на Московской бирже. Помимо высокой валютной доходности, привлекательность иностранных акций ЦБ объясняется возможностью диверсификации вложений по валютам, странам и отраслям. Среди лидирующих отраслей в иностранных бумагах, купленных россиянами, сектор высоких технологий (31%) и транспорт (10%), а в российских бумагах — нефтегазовая отрасль (33%) и горнодобывающая промышленность (10%).