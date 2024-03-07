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Число корпоративных банкротств в России выросло на 59%

«Ъ» узнал о росте числа банкротств в России с начала 2024 года
Число банкротств за январь—февраль 2024 года увеличилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Минэкономики отметили, что на статистику следует смотреть с учетом мораториев на банкротство в 2020 и 2022 годах
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За январь—февраль 2024 года банкротами признали 1342 компании по сравнению с 842 компаниями за аналогичный период 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные акты в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Таким образом, прирост составил 59%.

По данным издания, последний серьезный рост (9,2%) этого показателя был зафиксирован в первом полугодии 2021 года на фоне введения первого моратория на банкротство. Тогда он распространялся на компании, которые больше всех пострадали от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. После этого количество банкротов пошло на спад.

По данным ЕФРСБ, всего в 2022 году несостоятельными признали 9407 юридических лиц, в 2023 году — 7400. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отнесли к числу сдерживающих факторов мораторий на банкротство, введенный в марте 2022 года на шесть месяцев. Вместе с тем рост числа судебных заключений о несостоятельности юрлица в 2024 году может оказаться устойчивым, пишет газета. Издание, ссылаясь на данные Федресурса, отмечает, что в 2023 году суд признал обоснованными заявления о банкротстве 7532 компаний и ввел в них процедуру наблюдения. Это на 44,1% выше показателей 2022 года (5225 юрлиц) и также фиксирует тенденцию роста в 2024 году. По его данным, в большинстве случаев по завершении наблюдения компанию признают банкротом и открывают конкурсное производство.

«Конечно, если сравнивать количество процедур банкротства в 2024 году по отношению к 2023 году, то мы увидим некоторый рост. Однако если взять сопоставимые данные 2019 года и даже 2021 года, то увеличения количества процедур наблюдения и конкурсного производства не произошло», — заявил первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В декабре 2023 года Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который предлагает признавать несостоятельными юрлица с долгом до 2 млн руб. вместо нынешних 300 тыс. руб. В феврале источник «Интерфакса» заявил, что правительство выступает против повышения минимальной суммы долга.

Этот сценарий несет риски «существенного нарушения прав и законных интересов работников должника, а также кредиторов, относящихся к категориям малого и среднего предпринимательства», которые лишатся возможности инициировать банкротство должника «при наличии существенной для них по сумме задолженности и значительного периода просрочки», уточнил первый замглавы Минэкономики.

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Юлия Овчинникова
Россия банкротство физлиц банкрот
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