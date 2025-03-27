ЦБ зафиксировал 1 тыс. жалоб на «гибридные» вклады в 2024 году

Банк России в начале года после проверок направил рекомендации крупнейшим банкам прекратить вводить клиентов в заблуждение по долгосрочным вкладам, обучить сотрудников и улучшить системы оформления договоров

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За прошлый 2024 год в Банк России поступило около 1 тыс. жалоб на недостаточное информирование или навязывание программ накопительного (НСЖ) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которые банки предлагают вместе с вкладами, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. На программы долгосрочных сбережений (ПДС) пришлось менее 80 претензий, большинство из которых касались неполного устного объяснения условий.

Для сравнения в 2023 году общее число жалоб на мисселинг (навязывание услуг) сократилось на 51,1% (до 2,3 тыс.), из которых 41,2% касались ИСЖ, а 18,5% — НСЖ.

Подробнее о ситуации с комбинированными вкладами и связанными с ними рисками читайте в материале РБК Pro

«В целом мы не выявляем недостаточного информирования клиентов или намеренного утаивания информации», — отметили в Банке России. При этом в Центробанке подчеркнули, что нередко внимание потребителя банками намеренно акцентируется на преимуществах комбинированных продуктов: повышенной ставке по вкладу, для получения которой необходимо вложить часть денег в инвестиции или страховку. «В результате клиент может принять эмоциональное, а не взвешенное решение о приобретении продукта, не до конца разобравшись с его особенностями», — указал регулятор.

При продаже ПДС в составе комбинированных вкладов клиенты жаловались на ненадлежащее устное информирование об условиях договора. «В начале этого года по результатам проведенных проверок крупнейшим банкам были направлены рекомендации принять меры по недопущению практики предоставления недостоверной информации о договорах долгосрочных сбережений физическим лицам, в том числе оперативно провести обучение персонала и доработать информационные системы, используемые при предложении/заключении ДДС», — отметили в ЦБ.

Для предотвращения связанных с этим негативных последствий Банк России рекомендует банкам не размещать в одних и тех же разделах своих сайтов и мобильных приложений информацию о комбинированных продуктах вместе с информацией о традиционных банковских вкладах. Регулятор напомнил, что взносы по ПДС и инвестиционный доход защищены Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в пределах 2,8 млн руб. «ИСЖ и НСЖ не застрахованы в системе АСВ, поскольку это страховые продукты. Об этом банки обязаны предупреждать потребителей», — подчеркнули в Банке России.

Для повышения прозрачности с 1 апреля 2025 года вводится правило: перед заключением ПДС (включая «гибридные» продукты) банки должны предоставлять клиенту документ с подробным описанием условий и рисков, а факт ознакомления подтверждается подписью. Контроль за исполнением требования будет проводиться, в том числе через контрольные закупки.