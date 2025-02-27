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ЦБ призвал банки не рассчитывать на помощь по всем долгам госкомпаний

Банки недооценивают риски кредитования госкомпаний, рассчитывая на помощь властей, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. С октября участникам рынка запретят снижать резервы по таким кредитам, «когда господдержки реально нет»
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

ЦБ намерен ужесточить для банков требования к резервированию кредитов, выданных компаниям с государственным участием, поскольку участники рынка переоценивают фактор господдержки при работе с такими заемщиками. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ежегодной встрече кредитных организаций с представителями регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

«Мы будем ужесточать требования по резервам и по риск-весам для компаний с госучастием, если акционер (то есть государство. — РБК) не предоставил юридически обязывающих документов о готовности поддержать заемщика в случае сложностей с обслуживанием кредита. Это могут быть гарантии, поручительства, механизм субсидирования. Если явных обязательств нет, то банки должны оценивать финансовое положение госкомпании точно так же, как и любой частной компании», — сказала Набиуллина.

По ее словам, сейчас банки формально подходят к оценке госкомпаний и «воспринимают сам факт госучастия как тот фактор, который автоматически снижает риски».

«Но государство не всегда готово — и, на мой взгляд, совершенно справедливо — принимать риски всецело на себя и отвечать по всем обязательствам госкомпаний», — подчеркнула глава ЦБ.

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Она пояснила, что вскоре регулятор запретит банкам снижать отчисления на покрытие рисков по кредиту за счет фактора господдержки, «когда ее реально нет».

«Чтобы банки более объективно и адекватно оценивали риски, мы запретим использовать собственные факторы экспертной корректировки для снижения резервов при плохом финансовом положении заемщика, например, за счет господдержки, когда ее реально нет, и предварительно предполагаем, что запрет заработает с 1 октября этого года», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что аналогичный подход будет распространяться на риск-веса при расчете нормативов: пониженные коэффициенты можно будет применять не ко всем госкомпаниям, а по клиентам, которые «показывают высокую надежность самостоятельно, не полагаясь на гипотетическую поддержку».

«В середине года мы повысим требования по включению компаний, в том числе с госучастием, в инвесткласс», — сказала глава ЦБ.

Она перечислила еще несколько новаций, которые, по задумке регулятора, должна стимулировать банки более качественно оценивать крупных заемщиков.

  • С 1 апреля 2025 года кредиторы должны будут применять макропруденциальную надбавку в 20% по ссудам, выданным слишком закредитованным заемщикам.

«По нашим оценкам, на эти компании приходится около 10–15% корпоративно-кредитного портфеля. Напомню, что надбавка будет распространяться на новые выдачи, если происходит прирост задолженности у таких закредитованных заемщиков. Надбавка затронет десять банков, которые выдают крупные кредиты», — уточнила Набиуллина.

  • Банк России также будет строже подходить к тому, какие резервы участник рынка формируют по реструктурированным корпоративным кредитам.

«Есть вопросы, будем ли мы давать послабления по резервам при реструктуризации кредитов. Мы готовы будем на это пойти, но только в отдельных случаях. Во-первых, это не должен быть старый проблемный кредит, который уже давно тянется как проблемный. Тут риски должны быть уже покрыты резервами. И во-вторых, у компании должен быть реалистичный бизнес-план, который показывает устойчивое и достаточно быстрое (по нашей оценке, на горизонте трех лет) улучшение ее финансового положения. Но если план окажется нереалистичным или не будет выполняться, то потребуется досоздание резервов», — пояснила Набиуллина. Она призвала банки «не запускать проблемы и вовремя обсуждать их с заемщиками».

«Если эти условия выполняются, то создание более высоких резервов может и не потребоваться», — резюмировала глава ЦБ.

По данным Банка России, на 1 января 2025 года корпоративный кредитный портфель банков составлял 87,83 трлн руб. За прошлый год он увеличился более чем на 20%. ЦБ не выделяет в статистике ссуды именно госкомпаниям. По прогнозу регулятора, в этом году темпы корпоративного кредитования составят 8–13%.

«Кредитного сжатия не ожидается», — подчеркнула глава ЦБ. Она добавила, что, по прогнозу регулятора, чистая прибыль банковского сектора в 2025 немного сократится — до 3–3,5 трлн руб. против рекордных 3,8 трлн руб. в прошлом году. Ранее глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов говорил, что на финансовый результат банков в 2025 году может негативно повлиять именно реализация кредитных рисков.

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При участии
Маргарита Мордовина
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Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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