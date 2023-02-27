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«Коммерсантъ» узнал о планах ЦБ сократить до 1 тыс. сотрудников

«Коммерсантъ»: ЦБ к маю сократит до 1 тыс. сотрудников центрального аппарата
Увольнения ждут центральный аппарат и региональные подразделения ЦБ; осенью Банк России проведет новые сокращения. Регулятор также отменил выплату материальной помощи сотрудникам к отпуску
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В центральном аппарате Банка России планируют до мая уволить до 1 тыс. сотрудников, сокращения ждут также региональные подразделения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к регулятору. Осенью ЦБ намерен провести второй этап сокращений.

По словам собеседников, основной целью будет оптимизация расходов. Один из источников сообщил, что весеннее сокращение нужно в том числе «для выделения средств на создание подразделений ЦБ и набора штата сотрудников для работы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях».

По данным «Коммерсанта», в ЦБ отменили материальную помощь сотрудникам при уходе в отпуск, которая составляла два месячных оклада.

В регуляторе сообщили, что постоянно повышают свою эффективность и этот год не будет исключением, «внедрение новых бизнес-процессов и их постоянная актуализация позволяют качественно управлять численностью штата». По данным ЦБ, с 2015 года число сотрудников сократилось на 30%.

Газета со ссылкой на данные ЦБ сообщает, что текущее сокращение станет самым масштабным с начала пандемии в 2020 году. Согласно отчету Банка России за 2021 год, тогда там работали 49,1 тыс. человек.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что к регулятору ранее предъявляли претензии из-за высокой численности персонала. Из центральных банков других стран больше сотрудников работают только в Bank of China, отметил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

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На прошлой неделе ЦБ сообщил, что свою должность покинет заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский, который занимал ее с 2017 года. Он станет старшим вице-президентом Сбербанка.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк Банк России сокращение сотрудников увольнение
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