Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд руб.

Претензии группы Михаила Прохорова касались одного из выпусков рублевых облигаций «Открытие холдинга»: ОНЭКСИМ был не согласен с условиями реструктуризации выпуска

Михаил Прохоров (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы отказал принадлежащей Михаилу Прохорову группе ОНЭКСИМ в иске к АО «Открытие холдинг», в состав которой входил банк «ФК Открытие», на сумму более 1,4 млрд руб., передает «РИА Новости». В карточке дела на сайте суда соответствующей пометки на момент публикации не было.

В ОНЭКСИМе отказались от комментариев. «Открытие холдинг» приветствует решение суда и считает его справедливым, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Действия ОНЭКСИМа, владевшего облигациями «всего около трех недель», «нанесли репутационный вред не только эмитенту облигаций (...), но и остальным собственникам ценных бумаг».

ОНЭКСИМ требовала расторгнуть договор займа, заключенный с «Открытие холдингом», а также взыскать номинальную стоимость облигаций холдинга — ценные бумаги группа приобрела после санации банка «ФК Открытие», 1 сентября 2017 года. Принадлежащая Прохорову структура настаивала, что «Открытие холдинг» предоставил недостоверную информацию о своем финансовом состоянии, изменил условия облигационного займа, сократил количество купонных периодов. Условия облигационного займа были изменены на собрании держателей облигаций, на котором представитель группы не присутствовал, подчеркивал истец. ОНЭКСИМ настаивала, что ей не была известна информация, касающаяся котировки бумаг.

Представители «Открытия» в суде настаивали, что собрание владельцев облигаций решили провести после анализа ситуации с банком «ФК Открытие», там было принято решение перенести выплаты по шестому купонному периоду биржевых облигаций, из-за этого число купонов сократилось. В «Открытии» настаивали, что холдинг уведомил ОНЭКСИМ о планируемом собрании, на котором будут поставлены вопросы о реструктуризации выпуска. За сутки до собрания (2 октября) ОНЭКСИМ уведомил «Открытие», что прекращает действие договора займа, потребовал выплатить процент по купонам и полную стоимость облигаций. Досрочное погашение не предусмотрено документами, настаивали в «Открытии».

«Открытие холдинг» реструктурировала 15 выпусков облигаций на 249 млрд руб., реструктуризация проводилась три месяца, претензии ОНЭКСИМа были связаны с одним из выпусков, писала в январе газета «Ведомости».

Иск ОНЭКСИМа был подан в конце ноября прошлого года. Центробанк ввел временную администрацию в «ФК Открытие» 29 августа, банк планируется объединить с другой санируемой кредитной организацией — Бинбанком. 23 февраля глава «ФК Открытия» Михаил Задорнов сообщил, что размер проблемных активов банка составляет минимум $10 млрд, его докапитализация почти завершена.