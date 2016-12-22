Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,53 EUR Нал. 70,60 69,60 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,13 +0,38 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9157,90 -37,00 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,37 -1,71% DJIA 25215,06 -0,48% Nasdaq 7589,07 +0,37% FTSE 7208,04 -0,23%
Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд руб.
Лента новостей
В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество
Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд руб.
Санация «по списку», 27 фев, 14:03
0
Суд отказал ОНЭКСИМу в иске к «Открытие холдингу» на 1,4 млрд руб.
Претензии группы Михаила Прохорова касались одного из выпусков рублевых облигаций «Открытие холдинга»: ОНЭКСИМ был не согласен с условиями реструктуризации выпуска
Михаил Прохоров (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы отказал принадлежащей Михаилу Прохорову группе ОНЭКСИМ в иске к АО «Открытие холдинг», в состав которой входил банк «ФК Открытие», на сумму более 1,4 млрд руб., передает «РИА Новости». В карточке дела на сайте суда соответствующей пометки на момент публикации не было.

В ОНЭКСИМе отказались от комментариев. «Открытие холдинг» приветствует решение суда и считает его справедливым, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Действия ОНЭКСИМа, владевшего облигациями «всего около трех недель», «нанесли репутационный вред не только эмитенту облигаций (...), но и остальным собственникам ценных бумаг».

ОНЭКСИМ требовала расторгнуть договор займа, заключенный с «Открытие холдингом», а также взыскать номинальную стоимость облигаций холдинга — ценные бумаги группа приобрела после санации банка «ФК Открытие», 1 сентября 2017 года. Принадлежащая Прохорову структура настаивала, что «Открытие холдинг» предоставил недостоверную информацию о своем финансовом состоянии, изменил условия облигационного займа, сократил количество купонных периодов. Условия облигационного займа были изменены на собрании держателей облигаций, на котором представитель группы не присутствовал, подчеркивал истец. ОНЭКСИМ настаивала, что ей не была известна информация, касающаяся котировки бумаг.

Представители «Открытия» в суде настаивали, что собрание владельцев облигаций решили провести после анализа ситуации с банком «ФК Открытие», там было принято решение перенести выплаты по шестому купонному периоду биржевых облигаций, из-за этого число купонов сократилось. В «Открытии» настаивали, что холдинг уведомил ОНЭКСИМ о планируемом собрании, на котором будут поставлены вопросы о реструктуризации выпуска. За сутки до собрания (2 октября) ОНЭКСИМ уведомил «Открытие», что прекращает действие договора займа, потребовал выплатить процент по купонам и полную стоимость облигаций. Досрочное погашение не предусмотрено документами, настаивали в «Открытии».

«Открытие холдинг» реструктурировала 15 выпусков облигаций на 249 млрд руб., реструктуризация проводилась три месяца, претензии ОНЭКСИМа были связаны с одним из выпусков, писала в январе газета «Ведомости».

«ФК Открытие» подтвердил планы по прибыли на 2018 год
Бизнес

Иск ОНЭКСИМа был подан в конце ноября прошлого года. Центробанк ввел временную администрацию в «ФК Открытие» 29 августа, банк планируется объединить с другой санируемой кредитной организацией — Бинбанком. 23 февраля глава «ФК Открытия» Михаил Задорнов сообщил, что размер проблемных активов банка составляет минимум $10 млрд, его докапитализация почти завершена.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Литова.
Теги: ОНЭКСИМ , «Открытие Холдинг»
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
«Открытие холдинг» рассказал об исковых требованиях ОНЭКСИМа Финансы
ОНЭКСИМ Прохорова потребовал от холдинга «Открытие» 1,4 млрд руб. Финансы
Минфин поддержал объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.